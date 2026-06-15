Чи справді гематоген такий корисний: лікарка розповіла, з чого його роблять

Гематоген

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Чимало українців з дитинства люблять гематоген — солодкий батончик, який нагадує іриску. Цей продукт давно вважається корисним, його навіть додають до раціону дітей, адже він продається в аптеках, проте мало хто дійсно знає, що він собою являє та як виготовляється.

Лікарка-дієтологиня Євгенія Розум у ексклюзивному коментарі для УНІАН розповіла про склад цього популярного продукту.

Вона також пояснила, чому його споживання слід обмежувати, адже користь від гематогену може бути значно меншою, ніж прийнято думати.

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Мало хто здогадується, що у складі такого виробу присутня кров. До складу гематогену входить порошок, отриманий з висушеної та очищеної крові великої рогатої худоби. У ньому міститься альбумін — простий білок плазми крові, який багатий залізом. Саме через це батончик позиціонують як джерело заліза і рекомендують до споживання. Однак за словами експертки, справжня користь такого продукту може бути значно перебільшеною.

Користь і шкода гематогену

Головною перевагою гематогену є його роль як додаткового джерела заліза для організму. Однак цей метод не є оптимальним. Набагато корисніше отримувати залізо з продуктів тваринного походження, таких як м’ясо, печінка або печінковий паштет. У них міститься гемове залізо, яке ефективніше засвоюється організмом.

З рослинних джерел залізо можна знайти в фруктах, ягодах, сочевиці, гречці та бобових, але їх брак залишається у тому, що засвоєння цього мікроелемента із рослинної їжі є менш ефективним.

Окрім того, гематоген — це надзвичайно солодкий продукт, близько 80% його складу становлять швидкі вуглеводи і цукри. Через це користь його споживання суттєво піддається сумнівам. Фактично, його можна прирівняти до інших солодких батончиків, хоча гематоген містить трохи більше позитивних властивостей.

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