Чи справді кава зневоднює організм: дослідження дало несподівану відповідь

Чи зневоднює кава організм — що показало дослідження / © pexels.com

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Уявлення про те, що кава нібито «виводить» воду з організму і тому кожну чашку потрібно компенсувати додатковою склянкою води, не зовсім відповідає результатам наукових спостережень. Контрольоване дослідження за участю людей, які регулярно вживають кофеїн, показало: за помірної кількості кави водний баланс практично не відрізнявся від того, який спостерігався під час вживання звичайної води.

Про це повідомило видання Space Daily.

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Водночас варто враховувати, що йдеться про одне контрольоване дослідження, проведене серед конкретної групи людей. Його результати не можна автоматично поширювати на всіх, а наведена інформація має ознайомчий характер і не є медичною рекомендацією.

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Чому каву почали вважати напоєм, що зневоднює

Твердження про те, що кава може спричиняти зневоднення, виникло не безпідставно. Кофеїн дійсно здатний посилювати сечовиділення, проте цей ефект значною мірою залежить від дози. За даними науковців, помітна сечогінна дія характерна передусім для великих доз кофеїну — від 500 мг.

Водночас значна частина попередніх експериментів була присвячена не самій каві, а чистому кофеїну, нерідко у досить високих дозах. Крім того, до таких досліджень могли залучати людей, які зазвичай не вживали кофеїн або спеціально відмовлялися від нього перед початком випробувань.

Це має значення, оскільки за регулярного вживання кофеїну організм може частково адаптуватися до його сечогінної дії. У людей, які звикли щодня пити каву, вона може бути слабшою. Водночас після кількох днів відмови від кофеїну така толерантність може зменшуватися.

Як науковці перевіряли вплив кави на водний баланс

Для експерименту дослідники з Бірмінгемського університету відібрали 50 здорових чоловіків, для яких кава була звичною частиною раціону. У повсякденному житті вони випивали від трьох до шести чашок на день.

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Дослідження складалося з двох триденних етапів. Під час одного з них учасники щодня випивали чотири чашки кави — по 200 мл кожна. На іншому етапі замість кави чоловіки отримували аналогічний об’єм звичайної води. Між двома періодами зробили десятиденну перерву.

За три дні вживання кави учасники щодоби отримували в середньому близько 308 мг кофеїну. Щоб оцінити можливі зміни водного балансу, дослідники визначали загальну кількість води в організмі, аналізували показники крові та сечі, а також контролювали масу тіла.

Що сталося з організмом після чотирьох чашок кави

Результати показали, що заміна частини води кавою не призвела до суттєвих змін у водному балансі учасників.

Середній загальний вміст води в організмі під час «кавового» етапу становив 51,5 кг. Коли чоловіки пили воду, показник був майже таким самим — 51,4 кг. Статистично значущої різниці дослідники не зафіксували.

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Схожа ситуація була і з кількістю сечі. За добу під час вживання кави її середній об’єм становив 2409 мл, тоді як під час вживання води — 2428 мл.

В обох випадках учасники також втратили приблизно по 0,4 кг маси тіла. За підрахунками науковців, щоденна зміна становила близько 0,2% маси тіла. Це значно нижче за втрату 1–3%, яку пов’язують із клінічним зневодненням.

Водночас одну різницю дослідники все-таки помітили. Під час вживання кави із сечею виводилося дещо більше натрію.

На підставі отриманих даних автори дійшли висновку, що помірну кількість кави у здорових чоловіків, які регулярно вживають кофеїн, можна враховувати у загальному добовому споживанні рідини. За умов цього експерименту кава не погіршувала водний баланс порівняно зі звичайною водою.

Чи справді кофеїн діє як сечогінний засіб

Ці результати не заперечують сечогінної дії кофеїну взагалі. Окремий метааналіз показав, що у стані спокою кофеїн може незначно збільшувати виділення сечі.

У дослідженнях, включених до цього аналізу, після вживання кофеїну об’єм сечі зростав у середньому приблизно на 109 мл. Під час фізичної активності такого ефекту вже не спостерігали.

Автори метааналізу також встановили, що сечогінна дія кофеїну була сильнішою серед жінок, ніж серед чоловіків. Це обмежує можливість поширювати результати експерименту Бірмінгемського університету на всіх людей, адже в ньому брали участь лише чоловіки.

Є й інше обмеження: усі 50 добровольців були здоровими та звикли регулярно пити каву. Тому результати цього експерименту не показують, якою буде реакція людей, які майже не вживають кофеїн, або тих, хто отримує його у значно більших дозах.

Що відомо про дослідження

Фінансування роботи забезпечив Інститут наукової інформації про каву — організація, яку підтримує кавова галузь. Водночас автори наукової роботи вказали, що спонсор не долучався до розроблення дослідження, збирання та аналізу даних, підготовки рукопису чи рішення про його публікацію.

Нагадаємо, після 50 років позбутися зайвих кілограмів може бути складніше, але навіть невеликі зміни раціону мають значення. Три види насіння можна додати до ранкової кави, щоб довше відчувати ситість і легше контролювати апетит.

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