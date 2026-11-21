Головна причина здавання крові натщесерце – це мінімізація впливу їжі на результати аналізу / © iStock

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Перед забором крові для аналізу пацієнтам часто радять не їсти впродовж 8-12 годин. Однак для більшості лабораторних досліджень тривалість голодування майже не впливає на результати.

Про це пише Medical Xpress.

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Результати загального аналізу крові, показники функції нирок, рівні електролітів і більшість печінкових ферментів не залежали від того, як довго пацієнти утримувалися від їжі. Серед 121 рутинного лабораторного дослідження лише для кількох виявилася важливою тривалість голодування.

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Під час порівняння результатів дослідники виявили, що лише 10 показників мали відмінності, які перевищували допустимі межі клінічної похибки.

Якщо пацієнти не їли менш ніж 8 годин перед аналізом, рівень глюкози в крові був вищим на 10,8%, тригліцеридів — на 20,1%, а ліпази (травного ферменту підшлункової залози) — на 36,4%.

Водночас рівень глюкози поступово знижувався зі збільшенням тривалості голодування — приблизно на 4,3 міліграми на децилітр за кожну додаткову годину без їжі.

Також дослідники встановили, що утримання від їжі протягом 8-12 годин і більше не мало клінічно значущих відмінностей для жодного з досліджених показників. Подовження голодування не підвищувало точність результатів, натомість могло спричиняти пацієнтам зайвий дискомфорт.

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На підставі цих результатів дослідники запропонували відмовитися від універсальної вимоги голодувати перед усіма аналізами та натомість запровадити окремі рекомендації для кожного виду дослідження.

Однак науковці наголошують, що для зміни чинних медичних рекомендацій потрібні додаткові дослідження за участю людей з інших країн. Поки що результати не означають, що пацієнтам варто самостійно відмовлятися від підготовки до аналізів, призначеної лікарем.

Раніше повідомлялося, що час останнього приймання їжі має значення для здоров’я серця.

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