Природної здатності серця до відновлення недостатньо, щоб компенсувати всі пошкодження після інфаркту / © Credits

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Людське серце може відновлювати клітини серцевого м’яза після інфаркту. Це відкриття може допомогти розробити нові методи лікування серцево-судинних захворювань.

Про це пише Science Daily.

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Раніше науковці спостерігали посилення мітозу — процесу, під час якого клітини діляться та відтворюються, — у серцевому м’язі мишей після інфаркту. Нове дослідження стало першим, яке продемонструвало таке саме явище у людей.

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Для роботи науковці застосували метод, який дає змогу досліджувати тканини серця, отримані від живих пацієнтів під час операції аортокоронарного шунтування, яку виконують для відновлення кровотоку. За їхніми словами, це дозволяє краще вивчати процеси, які відбуваються в серці пацієнта, ніж моделі на тваринах

За згодою пацієнтів дослідники брали зразки як із уражених, так і зі здорових ділянок серця. Метод забору тканини розробили професори Пол Беннон і Шон Лал.

Дослідники вже виявили в отриманих зразках кілька білків, які раніше пов’язували з регенерацією серця у мишей.

«Зрештою, наша мета — використати це відкриття для створення нових клітин серця, які зможуть „повернути назад“ розвиток серцевої недостатності», — сказав професор Шон Лал.

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Раніше повідомлялося, що у чоловіків класичні ознаки інфаркту проявляються більш очевидно, ніж у жінок. Це пов’язано з особливостями гормонального фону та будови судин.

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