Мед

Мед визнано здоровішою альтернативою цукру — він позитивно впливає на роботу серця, має антибактеріальні властивості та містить антиоксиданти, здатні сповільнювати процеси старіння.

Про це повідомило видання verywellhealth.com.

Експерти пояснюють, що і мед, і цукор є підсолоджувачами, які можна взаємозамінно використовувати у раціоні. Проте мед має більш цінний склад: у ньому містяться невеликі кількості білка, вітамінів групи B, вітаміну C, а також мінерали — магній, фосфор і цинк. Ці поживні речовини відсутні у звичайному білому цукрі.

Попри те, що калорійність меду дещо вища, він може бути кориснішим для серця. Результати досліджень свідчать, що регулярне споживання меду сприяє зниженню рівня загального холестерину, тригліцеридів та «поганого» холестерину (ЛПНЩ). Це, у свою чергу, зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Найбільш вивченим і безпечним для серця вважається конюшиновий мед.

Ще одна перевага меду — нижчий або середній глікемічний індекс. Це означає, що він не викликає різкого підвищення рівня цукру в крові, як це робить звичайний цукор. Утім, різниця не є суттєвою, оскільки мед також належить до вуглеводів і впливає на глюкозу в крові.

Темні сорти меду містять більше антиоксидантів, які допомагають захищати клітини організму від пошкоджень. Згідно з публікацією в журналі Oxidative Medicine and Cellular Longevity, саме ці сполуки можуть підтримувати здоров’я серця та сприяти здоровому старінню.

Серед інших корисних властивостей меду фахівці називають можливість сприяти зниженню ваги. Невеликі клінічні дослідження показали, що заміна рафінованого цукру на мед може допомогти людям із діабетом і без нього зменшити масу тіла. Найкращий ефект спостерігається у випадку вживання сирого, необробленого меду, про що йдеться у журналі Nutrients.

Мед також застосовується у медицині завдяки своїм антибактеріальним властивостям. Його використовують для лікування ран, зокрема діабетичних виразок, післяпологових розрізів та абсцесів. Особливо ефективним є мед манука — він не лише допомагає загоювати пошкодження шкіри, а й може боротися з бактеріями, стійкими до антибіотиків.

Окремі дослідження свідчать, що деякі сорти меду можуть навіть допомогти організму швидше виводити алкоголь. Зокрема, нігерійський цитрусовий мед прискорює метаболізм спиртного та скорочує час алкогольного сп’яніння.

Крім того, гречаний, евкаліптовий і цитрусовий меди довели ефективність у полегшенні симптомів застуди у дітей — вони зменшують нічний кашель і сприяють кращому сну.

Втім, фахівці попереджають: надмірне вживання як меду, так і цукру може завдати шкоди. Обидва продукти мають високу калорійність і містять велику кількість простих цукрів.

Згідно з рекомендаціями органів охорони здоров’я, кількість доданих цукрів, включно з медом, не повинна перевищувати 5–10% від добового споживання калорій. Це приблизно 25 грамів для жінок і 36 грамів для чоловіків на день.

