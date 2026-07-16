Чи справді м’язи важать більше за жир: ось що потрібно знати кожному

Чи важать м’язи більше, ніж жир / © iStock

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Багато людей вважають, що м’язи важать більше, ніж жир. Насправді це поширена помилка. Кілограм м’язової тканини важить рівно стільки ж, скільки й кілограм жиру. Водночас різниця між ними все ж існує, і саме вона пояснює, чому після тренувань фігура може змінюватися навіть без помітних змін на вагах.

Про це повыдомило видання Health.

М’язова тканина є щільнішою за жирову. М’язи складаються зі щільно розташованих волокон, багатих на білок і воду, які забезпечують рух і силу. Натомість жирова тканина утворена клітинами, що накопичують жирові запаси. Через таку будову однакова вага м’язів займає менший об’єм, ніж така сама кількість жиру.

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Саме тому людина, яка одночасно позбавляється жиру та нарощує м’язову масу, може виглядати стрункішою, хоча цифра на вагах майже не змінюється. Зменшується об’єм тіла, одяг починає сидіти вільніше, а м’язи стають більш рельєфними.

Такий процес називають рекомпозицією тіла. Він передбачає одночасне зменшення жирової тканини та збільшення м’язової маси. У результаті загальна маса тіла може залишатися приблизно однаковою, хоча склад тіла змінюється.

Звичайні побутові ваги не здатні показати, скільки саме у вазі припадає на м’язи, а скільки — на жир. Тому оцінювати прогрес лише за цифрою на дисплеї не варто. Про зміни можуть свідчити інші ознаки: тіло виглядає більш підтягнутим, одяг сидить інакше, а під час фізичних навантажень людина помічає, що стала сильнішою.

Для більш детальної оцінки складу тіла використовують спеціальні методи. Зокрема, розумні ваги з функцією біоелектричного імпедансу можуть приблизно оцінювати частку жирової та м’язової маси, хоча їхні показники можуть змінюватися залежно від рівня гідратації чи стану здоров’я.

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Ще одним орієнтиром є індекс маси тіла (ІМТ), який визначає відповідність ваги зросту. Водночас цей показник не враховує співвідношення м’язової та жирової тканини, тому люди з добре розвиненою мускулатурою можуть мати підвищений ІМТ навіть без надлишку жиру.

Додатково варто звертати увагу на обхват талії. Цей показник допомагає оцінити ризик розвитку захворювань, пов’язаних з ожирінням, і може доповнювати інформацію про масу тіла, хоча також не визначає відсоток жиру в організмі.

Нагадаємо, солодкі напої можуть містити десятки грамів цукру лише в одній пляшці. Раніше ми повідомляли, що натомість існують альтернативи, які добре освіжають і не спричиняють різких коливань рівня глюкози.

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