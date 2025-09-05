Чи справді наш організм потребує стільки білків: дієтологиня розвінчала популярний міф

Білок — основа здоровʼя нашого тіла / © Pixabay

Дієтологиня Мелісса Фернандес стверджує, що популярні блогери і навіть деякі лікарі вводять людей в оману, рекомендуючи вживати дуже багато білка.

Наслідки цього небезпечного міфу вона розкрила у розмові з телеканалом CBC News.

З її слів, спортсмени часто стверджують, що людям варто споживати два грами білка на кілограм маси тіла. Насправді більшості людей достатньо 0,8 грама на кілограм, тобто вдвічі менше.

Фахівчиня зазначила, що перевищення добової норми білка швидше за все не завдасть шкоди. Однак вона попередила: якщо надлишок білкової їжі супроводжується нестачею овочів та фруктів, то це може зашкодити здоров’ю та спровокувати дефіцит корисних речовин.

Фернандес додала, що продукти з високим вмістом білка, які позиціонують себе як корисна їжа, насправді не можуть бути такими. Наприклад, виробники протеїнових продуктів часто додають у них занадто багато цукру, барвників або консервантів.

Білки необхідні для росту і відновлення клітин тіла. Білкова їжа, така як м’ясо, риба, яйця, молочні продукти та бобові, у шлунку розщеплюється на амінокислоти і поглинається тонким кишківником. Далі печінка вирішує, які з амінокислот потрібні організму. Решта вимивається з сечею.

Дорослим, чий спосіб життя не особливо активний, радять щодня споживати приблизно 0,75 г білків на кілограм маси тіла. В середньому, це 55 г для чоловіків і 45 г для жінок. Їх можна отримати з двох порцій (розміром у долоню) таких продуктів, як м’ясо, риба, тофу, горіхи чи бобові.

Якщо білків недостатньо, у людини може випадати волосся, з’являтися висипи на шкірі чи знижуватися вага через втрату м’язової маси. Але такі побічні ефекти трапляються дуже рідко, переважно у тих, хто потерпає від харчових розладів.