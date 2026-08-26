Чи справді пробіотики покращують здоров’я: експерт пояснив, що показують дослідження

Чи потрібно пити пробіотики щодня / © Unsplash

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Популярність пробіотиків створила враження, що додаткові «корисні бактерії» потрібні чи не кожному. Добавки обіцяють підтримку кишківника та загального здоров’я, однак наукові дослідження поки не дають підстав рекомендувати їх усім для щоденного приймання.

Про це повідомив доктор Гідеон Мейєровіц-Кац виданню Science Alert.

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Чому пробіотикам приписують користь

Під пробіотиками зазвичай мають на увазі певні види бактерій, які живуть у кишківнику та пов’язані з хорошим здоров’ям.

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Наприклад, вищий рівень біфідобактерій у кишківнику пов’язують із нижчим рівнем ожиріння, а нижчий рівень лактобактерій — із вищим ризиком серцевих нападів.

На цьому ґрунтується ідея пробіотичних добавок: людина отримує бактерії, які вважаються потенційно корисними, щоб змінити кишковий мікробіом і таким чином вплинути на здоров’я.

Однак Мейєровіц-Кац звертає увагу на складність кишкового мікробіому. Додавання до раціону одного бактеріального штаму не означає, що він обов’язково матиме очікуваний ефект.

Що відомо з досліджень пробіотиків

Досліджень щодо пробіотиків існує багато, і серед них є роботи, які демонструють позитивні результати. Однак, за словами Мейєровіца-Каца, чимало таких досліджень мають низьку якість, тому не дозволяють однозначно відповісти на запитання про ефективність пробіотиків.

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Крім того, десятки рандомізованих досліджень впливу пробіотиків були відкликані через різні проблеми. Водночас масштабніші випробування переважно не демонструють користі від таких добавок.

Так, найбільше дослідження 2021 року, під час якого вивчали пробіотики для профілактики застуди, не виявило різниці між пробіотиками та плацебо за основним показником — тяжкістю застуди.

Також немає очевидних переваг пробіотиків у разі екземи. Найбільше рандомізоване дослідження застосування пробіотиків для недоношених дітей, у якому взяли участь 618 немовлят, теж не виявило користі.

Чи допомагають пробіотики запобігти діареї

Окремо вчені досліджували можливість використання пробіотиків для профілактики інфекцій, які спричиняють діарею.

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У 2020 році було опубліковано масштабний систематичний огляд, який охопив 82 дослідження за участю понад 12 тисяч людей. За його результатами користі від пробіотичних таблеток для профілактики інфекційної діареї не виявили.

Водночас Мейєровіц-Кац зазначає, що пробіотики можуть бути корисними в окремих випадках, безпосередньо пов’язаних зі здоров’ям кишківника. Зокрема, йдеться про запобігання діареї, пов’язаній із прийманням антибіотиків. Для інших напрямів, за його оцінкою, наявні дані залишаються непереконливими.

Які ризики виявили дослідники

Пробіотики також вивчали як можливий засіб профілактики гестаційного діабету — підвищеного рівня цукру в крові, який виникає під час вагітності.

Кокрейнівський огляд 2021 року виявив мало доказів користі пробіотиків або не виявив їх взагалі. Водночас результати вказували, що вони, ймовірно, підвищують ризик прееклампсії.

Інший Кокрейнівський огляд стосувався застосування пробіотиків жінками, яким уже діагностували гестаційний діабет. У ньому виявили деякі можливі переваги. Проте Мейєровіц-Кац звернув увагу, що більшість включених до огляду досліджень провела група науковців, у якої було відкликано понад десяток статей через серйозні проблеми з науковою доброчесністю.

Чому всі пробіотики не можна оцінювати однаково

Одна з проблем полягає в тому, що терміном «пробіотики» позначають різноманітні бактеріальні препарати. Багато з них не стандартизовані, а різні бактерії можуть мати різний вплив.

Мейєровіц-Кац припускає, що для отримання певного ефекту може бути необхідний конкретний баланс біфідобактерій і лактобактерій. Інша можливість полягає в тому, що пробіотики потрібно підбирати індивідуально. Однак наразі точної відповіді на це питання немає.

Експерт також зауважує, що пробіотики пропонують використовувати за дуже великої кількості проблем зі здоров’ям. Тому він не виключає, що в окремих галузях медицини конкретний пробіотик може бути ефективним для конкретної проблеми.

Чи потрібно приймати пробіотики щодня

За словами Мейєровіца-Каца, загальні дані щодо пробіотиків наразі не виглядають особливо позитивними. Великі рандомізовані дослідження, яких уже проведено чимало, переважно не демонструють багатообіцяльних результатів.

Винятком можуть бути окремі проблеми, безпосередньо пов’язані зі здоров’ям кишківника, зокрема профілактика діареї, пов’язаної з антибіотиками. Щодо інших заявлених переваг докази залишаються значно менш переконливими.

Водночас експерт окремо згадує продукти, які містять корисні бактерії. До них належать, зокрема, кімчі, йогурт і квашена капуста. Якщо людина любить такі продукти, Мейєровіц-Кац вважає, що їх можна й надалі вживати.

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