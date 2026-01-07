Чи справді шкідливо хрустіти пальцями і буде артрит: ортопед відповів

Пальці / © Getty Images

Багато хто з нас чув застереження, що хрустіння пальцями викликає артрит. Проте сучасна медицина та десятиліття досліджень доводять: цей звук не має нічого спільного з руйнуванням хрящів.

Про це пише Popular Science.

Хрустіння пальцями не викликає артрит

Сцена знайома багатьом: у приміщенні опиняються прихильник і противник хрустіння пальців. Раптовий характерний звук порушує тишу.

«Ти шкодиш своїм суглобам», — зауважує опонент.

«Ні, не шкоджу», — заперечує той, хто хрустить.

Як показують дослідження, правда — на боці любителів цього звуку. Попередження родичів — батьків, бабусь, дідусів і навіть умовної тітоньки Мілдред — про нібито шкоду для суглобів не мають наукового підґрунтя. Так само, як і міф про те, що від схрещування очей вони можуть «застигнути». Про це говорить доктор Джон Фернандес — ортопед-хірург, який спеціалізується на лікуванні кистей, зап’ясть і ліктів у медичному центрі Rush University у Чикаго.

Саме наука пояснює, чому хрустіння пальців не є небезпечним.

Звідки взявся міф про шкоду хрустіння пальцями?

Фернандес вважає, що негативне ставлення до хрустіння суглобів має радше соціальне, ніж медичне походження. На його думку, тітонька Мілдред та її однодумці керувалися правилами поведінки, а не турботою про здоров’я.

«У громадських місцях неввічливо створювати шум», — каже доктор.

Людям зазвичай неприємно чути або відчувати наслідки чужих фізіологічних процесів — як-от відрижку чи гази. Хоча хрустіння пальців не має запаху, воно все ж нагадує про внутрішні процеси в тілі — зокрема про рідину та гази в суглобах.

Як з’являється характерний хрускіт?

Як пояснив Фернандес, суглоби пальців утворені двома кістками, вкритими хрящем, і оточені оболонкою з синовіальною рідиною. Вона має маслянисту структуру, подібну до оливкової олії, та виконує функцію змащування. У цій рідині розчинені гази — кисень, вуглекислий газ і азот. Аналогічні гази містяться й у крові.

Коли людина навмисно розтягує або згинає палець, щоб «хруснути» ним, відстань між кістками збільшується, а тиск усередині суглоба різко падає. Унаслідок цього розчинені гази утворюють бульбашку — процес, відомий як «кавітація».

Це явище пояснює закон Генрі, згідно з яким здатність газів залишатися розчиненими в рідині залежить від тиску. За його зниження газ виходить із розчину, утворюючи бульбашки — подібно до того, як починає пінитися газована вода після відкриття банки.

Ортопед зазначає, що кавітація трапляється і в інших умовах. Наприклад, у дайверів, які надто швидко підіймаються на поверхню, різке падіння тиску може спричинити утворення азотних бульбашок у крові, що іноді призводить до серйозних ушкоджень.

Чи шкодить хрустіння пальцями суглобам?

Хрустіння пальців не спричиняє ані кесонної хвороби, ані артриту. Протягом десятиліть науковці вивчали, чи може ця звичка шкодити суглобам або здоров’ю загалом. Підсумок однозначний, каже Фернандес: «Немає наукових доказів, що хрустіння пальців призводить до остеоартриту чи будь-якого артриту».

Перші наукові описи змін у суглобі під час хрустіння з’явилися ще 1947 року. 1975 року дослідження за участю 28 людей похилого віку, які регулярно хрумтіли пальцями, не виявило жодного зв’язку з хворобами суглобів. Аналогічного висновку дійшли й автори огляду наукових праць 2018 року.

Окремо відзначився лікар Дональд Л. Унгер, який вирішив провести експеримент на собі. Протягом понад 60 років він регулярно хрустів пальцями лівої руки, але ніколи — правої, не зазнавши жодних негативних наслідків.

За дослідження, опубліковане в журналі Arthritis&Rheumatism 1998 року, Унгер отримав Шнобелівську премію з медицини 2009-го. Під час церемонії він пожартував: «Я хочу, щоб на моєму надгробку було написано: „Тут лежить Дон Унгер, який нарешті перестав хрустіти пальцями“.

Хрустіти пальцями — нешкідливо, але дратує

У людей, які часто хрустять пальцями, може спостерігатися незначне потовщення тканин навколо суглоба, через що він здається більшим.

«Це може нагадувати артрит, але сам суглоб при цьому абсолютно здоровий», — пояснив Фернандес.

Артрит пов’язаний із руйнуванням хряща, а хрустіння суглобів на цей процес не впливає.

«Окрім того, що ви дратуєте свою маму, хрустіння пальців не є небезпечним і не шкодить здоров’ю», — наголошує лікар.

До слова, звичка самостійно хрустіти шиєю небезпечна: різкі рухи можуть призвести до розриву артерій, що транспортують кисень до мозку, або спровокувати інсульт. Окрім ризику переломів та появи гриж, механічні маніпуляції загрожують защемленням судин, що викликає запаморочення та оніміння тіла. Лікарі застерігають від різких поворотів голови навіть під час професійного масажу.