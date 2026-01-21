Чи справді власники собак живуть довше: вчені пояснили, як улюбленці впливають на тиск і нерви

Собаки можуть подовжити життя своїх власників

Мати собаку — це не лише про прогулянки та веселі ігри. Це реальна інвестиція у власне довголіття.

Американська асоціація серця опублікувала дані, які підтверджують, що чотирилапі друзі є потужним фактором відновлення після серйозних хвороб.

Шанс на виживання зростає

Найбільш вражальні результати стосуються людей, які пережили інфаркт чи інсульт. Пацієнти після інфаркту, які живуть самі, але мають собаку, мають значно менший ризик смерті порівняно з тими, у кого тварини немає.

Аналогічна ситуація спостерігається й у пацієнтів, що пережили інсульт — наявність собаки суттєво підвищує шанси на виживання та успішну реабілітацію.

Загалом статистика свідчить: собачники рідше помирають від серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто не має тварин.

Чому це працює: хімія та фізкультура

Медики виділяють два головні механізми впливу собак на наше здоров’я: гормональний та фізичний.

«Гормони щастя». Взаємодія з собакою (ігри, зоровий та тактильний контакт) стимулює вироблення окситоцину, серотоніну та дофаміну. Це покращує настрій і дарує відчуття добробуту. Менше стресу. Спілкування з улюбленцем знижує рівень кортизолу (гормону стресу), що допомагає нормалізувати артеріальний тиск і рівень холестерину. Більше руху. Власники собак гарантовано гуляють більше. Регулярні прогулянки — це саме те кардіонавантаження, яке необхідне для профілактики хвороб серця.

Соціальний «магніт»

Ще один бонус — боротьба із самотністю. Собака змушує господаря виходити з дому, де часто відбуваються розмови з іншими власниками тварин. Це знижує рівень соціальної ізоляції, тривожності та депресії, які часто є супутниками серцевих хвороб.

Як отримати максимум користі від спілкування з собакою

Експерти радять не ігнорувати прості радощі:

Обіймайтеся. Гладьте свого улюбленця за вухами, чухайте животик — чим більше любові ви віддаєте, тим більше отримуєте взамін (буквально на хімічному рівні).

Гуляйте активно. Перетворіть нудний вигул на фітнес — це безкоштовні ліки, які завжди під рукою.

Нагадаємо, вчені відкрили несподівану користь котів і собак. Власники цих домашніх улюбленців краще зберігають когнітивні функції у старості.