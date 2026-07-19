Чи справді влітку волосся росте швидше: вчені розкрили секрет

Чи дійсно літнє сонце прискорює ріст волосся

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З настанням літа тепліша та сонячніша погода негативно впливає на наш організм. Це включає як незначні подразники, такі як пітливість під пахвами, так і серйозні ризики, такі як тепловий удар або серйозні сонячні опіки. Дехто навіть вважає, що влітку волосся росте швидше.

Чи дійсно це так, йдеться у статті наукового журналу Popular Science.

У середньому за рік людська шевелюра подовжується приблизно на 12–13 сантиметрів. Проте цей процес не є безперервним, адже кожен окремий волосяний фолікул на голові працює за власним автономним графіком, проходячи чотири ключові стадії:

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Анаген — фаза активного росту;

Катаген — короткий перехідний етап;

Телоген — фаза спокою;

Екзоген — період випадіння волосини.

Окремі волосяні фолікули на нашій шкірі голови залишаються у фазі росту від двох до восьми років за власним незалежним графіком, але цей період скорочується з віком, що призводить до тоншого та слабшого волосся.

Такі фактори, як генетика, харчування, ліки, стрес і запалення, впливають на цикл росту волосся, розповідає сертифікований дерматолог Елізабет Бахар Хоушманд з Далласа (штат Техас).

«Наприклад, захворювання щитовидної залози, дефіцит заліза, серйозні захворювання, хірургічне втручання, швидка втрата ваги, післяпологові гормональні зміни та певні ліки можуть призвести до того, що більше волосся перейде у фазу випадіння, що призведе до посилення випадіння волосся через кілька місяців», — каже Хоушманд.

Чи дійсно волосся росте більше влітку?

Ідея про те, що волосся росте по-різному влітку, є популярною, каже Хоушманд.

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«Можливо, у цьому є певна біологічна правдоподібність, оскільки вплив світла, температура, кровообіг і сезонні гормональні зміни можуть впливати на багато фізіологічних процесів», — додає вона.

Але водночас, лікарка уточнює, що навряд чи сезонні фактори, такі як літнє сонце, мають суттєвий вплив на те, як росте наше волосся.

«У дерматології ми зазвичай думаємо, що ріст волосся зумовлений внутрішньою біологією фолікулів, станом здоров’я та сигнальними шляхами», — каже Хоушманд.

Збільшення вироблення вітаміну D завдяки більшій кількості сонячного світла часто рекламується як причина, чому, як вважається, волосся росте швидше влітку. Але Хоушманд швидко спростувала цю ідею.

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«Якщо у когось справді дефіцит вітаміну D, корекція цього дефіциту може підтримати загальний стан здоров’я та бути частиною ширшого плану лікування випадіння волосся. Але немає вагомих доказів того, що прийом додаткового вітаміну D призведе до швидшого росту волосся у людини з нормальним рівнем вітаміну D», — каже вона.

Іншими словами, надлишок вітаміну D навряд чи є причиною надмірної пишності волосся.

Ідея про те, що сонце та літо взагалі впливають на ріст волосся, не була науково доведена, пояснює Хоушманд. Лише кілька досліджень торкалися цієї теми, і вони не дуже допомагають приховати залисини, про які йдеться в теорії.

Навіть якщо волосся на бороді влітку росте на 60 відсотків швидше, це призведе до зростання лише на 0,7 см більше, ніж зазвичай, за місяць — недостатньо, щоб це помітити.

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