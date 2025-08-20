Чи станете ви довгожителем: 4 сигнали тіла, які це підкажуть

Довгожителі

Людство завжди прагнуло розкрити секрет довголіття. Але часто відповідь криється не у дорогих методах чи добавках, а в дрібницях нашого повсякденного життя. Наукові дослідження показують, що деякі фізичні показники та прості звички можуть натякати на тривалість життя.

Видання EatThis виділило чотири науково підтверджені сигнали, які можуть стати індикаторами довголіття.

1. Вікова різниця сітківки

Ваші очі можуть розповісти більше, ніж здається. Дослідження Австралійського центру офтальмології показало: якщо вік сітківки відрізняється від хронологічного віку, ризик передчасної смерті зростає на 49-67%, навіть без серцево-судинних чи онкологічних проблем. Кожен додатковий рік різниці збільшує ймовірність смерті на 2–3%.

2. Кількість кроків на день

Ходьба – найпростіший спосіб підтримувати здоров’я і продовжити життя. Дослідження JAMA Internal Medicine показало: навіть 4 400 кроків на день значно знижують ризик смерті у порівнянні з 2 700 кроками. Оптимальна користь досягається приблизно на 7 500 кроків на день.

3. Швидкість ходи

Темп вашого руху також має значення. Дослідження Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle свідчить: уповільнена хода є раннім індикатором вікових змін і втрати функціональної спроможності. Вимір швидкості ходи допомагає прогнозувати, чи людина зможе залишатися незалежною у старшому віці.

4. 10-секундний тест на рівновагу

Простий тест на баланс може сказати багато. У дослідженні British Journal of Sports Medicine учасники 51–75 років, які не могли простояти на одній нозі 10 секунд, мали у два рази більшу ймовірність померти протягом наступних 10 років, ніж ті, хто впорався з завданням.

Висновок: Секрет довголіття не обов’язково прихований у дорогих дієтах чи тренажерах. Просте спостереження за тілом, регулярна ходьба та базові фізичні тести можуть дати важливі сигнали про стан здоров’я та потенційну тривалість життя.