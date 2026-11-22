Дорогі ліки від грипу не ефективніші за парацетамол: експерти пояснили чому / © pexels.com

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Популярні комбіновані препарати від застуди та грипу, які коштують у кілька разів дорожче за звичайні, не завжди забезпечують кращий результат.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

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На аптечних полицях можна знайти десятки засобів від застуди та грипу. Виробники пропонують препарати, які нібито одночасно борються з температурою, болем у горлі, закладеністю носа та кашлем. Однак їхня ціна часто значно вища, ніж у звичайного парацетамолу.

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«Великі фармацевтичні бренди існують уже давно, їхні препарати пройшли випробування, а по телевізору постійно показують рекламу, яка переконує нас, що вони ефективні», — каже професорка Джейн Лоуренс, керівниця фармацевтичного підрозділу Манчестерського університету.

За її словами, насправді різниця між ними незначна. Професорка зізнається, що особисто вона завжди обирає дешевші препарати — вони теж пройшли випробування.

Багато преміальних засобів також містять фенілефрин, деконгестант, призначений для полегшення закладеності носа. Однак, експерти кажуть, що існує мало доказів того, що він працює при ковтанні, оскільки значна частина інгредієнта розщеплюється, перш ніж потрапити в кровотік.

У 2024 році регуляторні органи США запропонували виключити пероральний фенілефрин зі складу ліків від застуди та грипу через побоювання щодо його ефективності. Однак цю пропозицію досі остаточно не затвердили.

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Інші інгредієнти включають гвайфенезин, який призначений для розрідження слизу, хоча дослідження дали неоднозначні результати: одні вказують на певне полегшення симптомів, інші не виявляють суттєвого ефекту.

Деякі препарати також містять кофеїн. Дослідження свідчать, що він здатний посилювати знеболювальну дію парацетамолу та дещо прискорювати її настання. Однак ідеться про відносно невеликий ефект.

Чому покупці обирають дорожчі ліки

На вибір споживачів впливає не лише склад препаратів, а й маркетинг.

Відомі фармацевтичні бренди витрачають значні кошти на рекламу та просування своєї продукції. Їхні препарати часто розміщують на рівні очей в аптеках, тоді як дешевші аналоги можуть опинятися на нижніх полицях.

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«Ви завжди просуватимете ті препарати, які коштують дорожче», — зізнається колишня менеджерка, яка не хоче називати свого імені, оскільки досі працює в цій галузі.

За її словами, чимало покупців припускають, що вища ціна означає більшу довіру до препарату або його ефективність.

«Дев’ять разів із десяти люди заходили й просили конкретний бренд. Навіть коли я пояснювала, що різниця між препаратами незначна і що я просто намагаюся допомогти їм заощадити, вони все одно хотіли купити відомий бренд», — додала вона.

Як полегшити симптоми застуди та грипу

Фахівці радять не забувати про прості способи підтримки організму під час хвороби. Зокрема, варто достатньо відпочивати, пити багато рідини та за потреби використовувати знеболювальні й жарознижувальні засоби.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) рекомендує полоскати горло солоною водою, щоб зменшити біль. Теплий напій із лимоном і медом також може заспокоїти сильний кашель.

Водночас лікарі застерігають від одночасного приймання кількох препаратів із парацетамолом у складі. Наприклад, людина може випити звичайну таблетку парацетамолу, а згодом прийняти порошок від застуди, який також містить цю речовину. Це створює ризик випадкового передозування.

Окремо фахівці наголошують, що деякі комбіновані препарати можуть бути непридатними для вагітних. Перед їхнім прийманням варто проконсультуватися з лікарем.

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