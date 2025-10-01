Чи варто тренуватися натщесерце: правда і міфи про вплив на вагу та витривалість

Тренування / © Associated Press

Ідея тренувань натщесерце періодично з’являється у соцмережах, викликаючи суперечки. Її прихильники переконані, що вправи зранку без сніданку дозволяють ефективніше спалювати жир, тоді як критики вважають такий підхід шкідливим і навіть контрпродуктивним.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Наукові дані справді підтверджують: під час аеробних вправ натщесерце організм активніше використовує жири як джерело енергії. Це явище дослідники називають «окисленням жирів». Логічно припустити, що такий процес має призводити до довгострокової втрати жирової маси.

Проте систематичний огляд досліджень, проведений 2017 року, показав: різниці у зниженні жиру в організмі між тренуванням натщесерце та після їжі немає. Науковці пояснюють цю невідповідність тим, що організм компенсує витрати: після прийому їжі швидкість спалювання жиру знижується, а загальні енергетичні витрати протягом дня можуть навіть зменшуватися.

Водночас споживання білків та вуглеводів перед фізичним навантаженням здатне покращити результати у вправах, що тривають понад годину. Для коротких занять суттєвої різниці немає. Дослідження серед спортсменів також свідчать: елітні атлети рідко тренуються без сніданку, на відміну від аматорів.

Що стосується силових тренувань, то наразі наукових доказів про переваги того чи того підходу недостатньо. Невелике контрольоване дослідження не виявило різниці у зростанні сили, м’язової маси чи витривалості між групами, які тренувалися після їжі та натщесерце.

Недоліком ранкових тренувань без сніданку може стати сильний голод після занять, що впливає на харчовий вибір, а також можливі головний біль чи нудота. Проте багато людей відзначають і позитивні відчуття від такого режиму.

Висновок фахівців простий: тренування натщесерце не мають науково доведених переваг у схудненні чи спортивних результатах. Найважливіше — це регулярність руху, а не те, чи ви встигли поснідати.

