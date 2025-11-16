Чи варто заводити кота: учені попередили про загрозу психічного розладу

Домашній кіт / © Getty Images

Наявність кота в якості домашньої тварини може потенційно подвоїти ризик розвитку захворювань, пов’язаних з шизофренією.

Такий висновок зробили науковці Центру досліджень психічного здоров’я Квінсленда в Австралії на основі досліджень, проведених за останні 44 роки в 11 країнах світу, пише Science Alert.

Ідея про те, що володіння котом може бути пов’язане з ризиком розвитку шизофренії, була запропонована в дослідженні 1995 року, де причиною було вказано вплив паразита під назвою Toxoplasma gondii.

T. gondii — це здебільшого нешкідливий паразит, який може передаватися через недостатньо термічно оброблене м’ясо або забруднену воду. Також він також може передаватися через укус інфікованої кішки або котячі фекалії.

За оцінками, T. gondii інфікує близько 40 мільйонів людей у США, зазвичай без будь-яких симптомів.

Потрапляючи в організм, T. gondii може проникнути в центральну нервову систему та впливати на нейромедіатори. Паразита пов’язують зі змінами особистості, появою психотичних симптомів та деякими неврологічними розладами, включаючи шизофренію.

Однак, зв’язок не доводить, що T. gondii викликає ці зміни або що паразит перейшов до людини від кішки.

«Після врахування коваріатів ми виявили, що у людей, які контактували з котами, ймовірність розвитку шизофренії була приблизно вдвічі вищою», — пише австралійська команда.

Дослідники наголосили, що для підтвердження зв’язку між володінням котом та розладами, пов’язаними з шизофренією потрібні більш якісні дослідження, засновані на великих, репрезентативних вибірках, щоб краще зрозуміти володіння котами як потенційний фактор, що модифікує ризик психічних розладів.

