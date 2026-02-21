Чи є користь від енергетиків: вчені розвіяли міфи про популярні напої

Лікарі називають енергетичні напої «банкою цукрової води» / © Associated Press

Реклама

Популярні енергетичні напої містять від 100 до 300 міліграмів кофеїну на порцію, що забезпечує головний ефект бадьорості. Проте виробники часто додають до складу вітаміни та рослинні екстракти, користь яких для концентрації чи витривалості не підтверджена науково.

Про це пише The New York Times.

Сумнівні добавки та прихований кофеїн

Багато енергетиків містять рослинні інгредієнти, такі як гуарана, мате та зелений чай. Деякі з них діють як стимулятори або просто є джерелом додаткового кофеїну, який не завжди вказується на етикетці. Через це регулярне вживання таких напоїв може призвести до перевищення безпечної добової норми у 400 міліграмів.

Реклама

Крім того, до складу часто входять вітаміни групи В та амінокислоти, наприклад, таурин. Хоча вони необхідні організму для перетворення їжі на енергію, їх надлишок у вигляді напою не покращить ваш стан. Навпаки, у великих дозах це може навіть нашкодити здоров’ю, спричинивши проблеми з печінкою чи тиском.

«Переважна більшість ефектів, які ви отримаєте від енергетичного напою, зумовлені саме кофеїном», — зазначає токсиколог Джо Загорскі.

Цукрова небезпека

Фахівці називають енергетики звичайною «банкою цукрової води», адже в одній порції може міститися до 60 грамів доданого цукру. Це значно перевищує рекомендовані норми та суттєво підвищує ризик розвитку ожиріння, діабету і серцево-судинних захворювань.

Лікарі радять бути обережними з енергетиками, особливо людям із хворобами серця, дітям і вагітним. Для безпечного заряду бадьорості фахівці рекомендують віддати перевагу звичайній чашці чаю або кави, які не містять шкідливих добавок.

Реклама

Нагадаємо, відповідно до масштабного дослідження, безпечною та навіть корисною нормою для дорослої людини вважається вживання 2 до 3 чашок чаю на день. Вчені з’ясували, що у тих, хто п’є стільки чаю, ризик смертності від усіх причин нижчий порівняно з іншими людьми.