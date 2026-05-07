Чи загрожує людству хантавірус: у ВООЗ оцінили ризики глобальної пандемії

Світ занепокоєний через спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius, де вже зафіксовано перші смерті. Експерти ВООЗ пояснили, чи є підстави порівнювати штам Andes із початком пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Lad Bible.

Якщо повернутися до подій 2019 року, саме тоді почали з’являтися перші повідомлення про коронавірус у Китаї. Уже в березні 2020-го Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію, після чого світ зіткнувся з масштабними локдаунами.

За даними ВООЗ, відтоді від Covid-19 померли понад 7 млн людей. Саме тому новини про спалах хантавірусу на круїзному лайнері викликають занепокоєння та асоціації з початком пандемії коронавірусу.

Спалах хантавірусу на круїзному лайнері

1 квітня лайнер MV Hondius вирушив із Аргентини приблизно зі 150 пасажирами на борту. Згодом стало відомо про смерть трьох пасажирів від хантавірусу, а також про кількох інфікованих, серед яких опинився і судновий лікар.

Хантавірус зазвичай передається через гризунів — мишей і щурів. Водночас штам Andes virus, виявлений на MV Hondius, вважається таким, що може передаватися між людьми. За наявною інформацією, рівень смертності від цього штаму може сягати 40%.

Також повідомляється про випадки самоізоляції людей після можливого контакту з вірусом. Зокрема, BBC пише, що двоє британців самоізолювалися після перебування на борту MV Hondius та потенційного зараження.

Чи становить хантавірус таку загрозу, як коронавірус?

Попри тривожні повідомлення та паралелі з початком пандемії Covid-19, у ВООЗ наголошують, що не вважають хантавірус новою глобальною загрозою на кшталт коронавірусу.

«Це не наступний Covid, але це серйозне інфекційне захворювання. Більшість людей ніколи не стикнуться з ним», — заявила експертка ВООЗ з епідемій Марія Ван Керхове.

Схожу думку висловила і заступниця директора з епідемічних та нових інфекцій Агентства з охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA) доктор Міра Чанд.

«Наші думки — з усіма, хто постраждав від спалаху хантавірусу на борту MV Hondius. Важливо запевнити людей, що ризик для широкої громадськості залишається дуже низьким», — зазначила вона.

Говорячи про британців, які перебувають на самоізоляції, Чанд додала: «Ми організовуємо заходи для підтримки, ізоляції та моніторингу громадян Великої Британії після їхнього повернення із судна до країни, а також проводимо відстеження контактів усіх, хто міг контактувати із судном або зараженими хантавірусом, щоб обмежити ризик подальшого поширення. UKHSA і надалі тісно співпрацюватиме з урядовими партнерами для надання всієї необхідної підтримки».

Що відомо про штам хантавірусу Andes — симптоми

Штам Andes вважається надзвичайно рідкісним. Мікробіолог доктор Густаво Паласіос повідомив, що у світі офіційно зафіксовано лише близько 3000 випадків зараження.

Це єдина підтверджена форма хантавірусу, здатна передаватися від людини до людини. Одне з досліджень показало, що інфікований може бути заразним приблизно добу після появи гарячки. Водночас для передавання вірусу, за даними науковців, достатньо навіть короткого контакту.

Вірус Andes переважно поширений у країнах Південної Америки та характеризується високою смертністю — від 20% до 40%. Він може викликати хантавірусний легеневий синдром, який уражає легені.

Симптоми зазвичай проявляються через 1 — 8 тижнів після зараження. Серед перших ознак:

втома;

гарячка;

біль у м’язах;

головний біль;

запаморочення;

озноб;

нудота та блювання;

діарея.

На пізніх стадіях можуть виникати:

кашель;

задишка.

Нагадаємо, після спалаху хантавірусу на лайнері MV Hondius біля Кабо-Верде вчені попередили, що через глобальне потепління та розширення міст ареали гризунів-носіїв змінюються, що загрожує поширенням небезпечних інфекцій (зокрема вірусів Гуанаріто, Мачупо та Хунін) на нові території Південної Америки протягом наступних 20 — 40 років. Найбільша небезпека загрожує населенню регіонів, які раніше не стикалися з цими вірусами й не мають до них імунітету.

