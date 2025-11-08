Чи запровадять карантин через грип та ГРВІ в Україні

Щорічна вакцинація є найдієвішим способом профілактики

В Україні зростає кількість хворих на грип, сезонні застуди, є також хворі на COVID. Утім, епідпорогу не перевищено, тому мови про запровадження суворих карантинних заходів немає.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив Олексій Даниленко, заступник гендиректора ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України.

«Показники перебувають на передепідемічному рівні. В регіонах — та сама ситуація. В усіх регіонах ситуація стабільна, всюди спостерігається передепідемічний рівень. Це те, що ми бачимо станом на сьогодні», — сказав він.

Новий епідемічний сезон ГРВІ триватиме до травня наступного року.

«Ми ще не досягли епідемічного порогу, тому для запровадження обмежувальних заходів підстав не має», — додав він.

Однак у разі погіршення ситуації у кожному окремому регіоні місцева влада може вживати додаткових таких заходів на місцях.

Які симптоми грипу

Грип — це високоінфекційне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Грип має симптоми, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), але набагато небезпечніший, каже міністерство.

Зазвичай грип починається раптово і супроводжується головним болем, м’язи та суглоби ніби ламає, болить горло, а температура підвищується до 38 °С і більше, пояснюють в МОЗ.

Симптомом грипу є також кашель, а в окремих випадках — блювота та пронос.

Вірус грипу переноситься повітрям від хворої людини до здорової під час кашлю, чхання чи просто розмови, а також внаслідок тісного контакту — коли відстань менше ніж 2 метри.

