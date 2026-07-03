Чи зневоднює кава насправді: дієтологи пояснили, чи входить вона до щоденної норми рідини

Кава / © Credits

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Чорна кава може враховуватися у щоденному споживанні рідини, адже більшу частину напою становить вода. Попри поширений міф про те, що кава зневоднює організм, за помірного споживання вона не призводить до втрати рідини в більшості здорових людей.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Дієтологи звертають увагу, що для більшості здорових дорослих безпечним вважається споживання до 400 мг кофеїну на добу. Це приблизно відповідає чотирьом чашкам кави, хоча фактична кількість кофеїну залежить від виду напою та способу його приготування. Зокрема, його вміст може істотно відрізнятися в еспресо, фільтрованій каві, великих молочних кавових напоях, енергетиках і навіть деяких видах чаю.

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Фахівці пояснюють, що перевищення цієї кількості може посилити сечогінний ефект кофеїну та сприяти більшій втраті рідини. Крім того, у людей із підвищеною чутливістю до кофеїну навіть менші дози можуть викликати тривожність, прискорене серцебиття, дратівливість або порушення сну.

Дієтологи також наголошують, що потреба організму в рідині залежить від багатьох чинників, зокрема віку, маси тіла, фізичної активності, температури навколишнього середовища та стану здоров’я. Водночас джерелом рідини є не лише напої. Підтримувати водний баланс допомагають і продукти з високим вмістом води, зокрема овочі, фрукти та супи.

Попри те, що кава може входити до щоденної норми рідини, фахівці підкреслюють: найкращим напоєм для підтримання гідратації залишається звичайна вода. Особливо це важливо у спекотну погоду, під час інтенсивних фізичних навантажень або захворювань, коли організм втрачає більше рідини.

Алекс Ларсон рекомендує виробити просту звичку — випивати склянку води разом із кожною чашкою кави. Доктор Радж Дасгупта також радить починати день саме зі склянки води, а вже після цього пити каву.

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Кавові напої з молоком, зокрема капучино чи лате, також сприяють споживанню рідини завдяки вмісту молока. Водночас напої з великою кількістю сиропів, цукру чи збитих вершків варто розглядати радше як десерт, а не як спосіб підтримувати водний баланс.

Особливу обережність щодо споживання кофеїну дієтологи рекомендують вагітним жінкам, людям із серцево-судинними захворюваннями, порушеннями серцевого ритму, підвищеною тривожністю, рефлюксною хворобою або тяжкими порушеннями сну. У таких випадках допустиму кількість кофеїну варто визначати індивідуально разом із лікарем.

Нагадаємо, якщо ви хочете пити менше кави або зовсім відмовитися від неї, існує чимало корисних альтернатив. Дієтолог назвав вісім напоїв, які можуть підтримувати бадьорість, концентрацію та водночас приносити користь організму.

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