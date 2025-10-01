Чи знижують банани артеріальний тиск та скільки їх можна їсти на день

Якщо у вас високий артеріальний тиск, варто вживати не більше двох бананів на день / © Associated Press

Вплив бананів на зниження артеріального тиску можна пояснити кількома життєво важливими поживними речовинами.

Перш за все, банани є джерелом калію. Один середній банан зазвичай містить від 400 до 450 міліграмів калію, електроліту, який врівноважує натрій у нашому раціоні.

За даними Американської кардіологічної асоціації, високе споживання натрію може призвести до підвищення артеріального тиску, а калій допомагає пом’якшити це, розслаблюючи стінки кровоносних судин і збільшуючи виділення натрію з сечею.

Крім того, банани багаті антиоксидантами, такими як вітамін С і катехіни. Ці сполуки пов’язані з покращенням функції ендотелію, що означає, що вони допомагають клітинам, що вистилають наші кровоносні судини, працювати ефективніше. Це може сприяти зниженню артеріального тиску.

Крім того, дослідження 2022 року в Food Science & Nutrition показало, що вміст клітковини в бананах, особливо розчинної, як-от пектин, може допомогти регулювати артеріальний тиск, знижуючи рівень холестерину та покращуючи загальний стан серцево-судинної системи.

Скільки бананів потрібно їсти

Поміркованість є ключовою, коли йдеться про вживання бананів для зниження артеріального тиску. Незважаючи на те, що банани мають різні корисні властивості для серця, переїдання може призвести до надмірного споживання калорій, що потенційно нівелює переваги.

Не варто їсти більше одного-двох середніх бананів щодня. Таке споживання забезпечує здорову дозу калію, клітковини та інших необхідних поживних речовин без перебільшення.

