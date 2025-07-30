Телевізор / © Unsplash

Реклама

Кожна зайва година, проведена перед телевізором після 60 років, може наблизити людину до інсульту. Про це попереджають американські науковці з Університету Сан-Дієго.

Про це пишуть Новини Ю.

У дослідженні вказано: кожна додаткова година в сидячому положенні збільшує ймовірність інсульту на 14%. Особливо небезпечним виявилось проведення понад 13 годин на день у пасивному стані — у такому разі ризик підвищується вже на 44% у порівнянні з тими, хто сидить не більше 11 годин.

Реклама

За словами дослідників, найчастіше літні люди просто відпочивають на дивані, читають або дивляться телевізор. Водночас такий спосіб життя значно погіршує стан серцево-судинної системи, сприяє накопиченню жирових бляшок в артеріях, що призводить до інсульту.

Утім, є простий спосіб знизити ризики: лише 25 хвилин щоденних помірних фізичних навантажень — прогулянок пішки чи їзди на велосипеді — зменшують ймовірність інсульту на 40%.

Фахівці радять людям поважного віку зменшити час, проведений у сидячому положенні, та щодня давати собі хоча б мінімальне навантаження. Фізична активність сприяє зниженню рівня холестерину та артеріального тиску, нормалізує роботу серця й судин.

Результати дослідження стали черговим нагадуванням: навіть у літньому віці турбота про активність — це турбота про життя.

Реклама

Нагадаємо, чути биття власного серця у вусі — для деяких людей це не метафора, а тривожна реальність. Йдеться про пульсуючий шум, який проявляється як ритмічний гул, стукіт або свист у такт серцебиття. За словами медиків, такий симптом може бути ознакою низки захворювань.

Пульсуючий шум трапляється приблизно у 10% пацієнтів із тинітусом. На відміну від звичайного дзвону, цей звук має чіткий ритм, зазвичай виникає в одному вусі й не супроводжується втратою слуху. Причина — зміни в кровотоку поблизу внутрішнього вуха, тож шум не уявний, а фізично зумовлений.