- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 18
- Час на прочитання
- 2 хв
Чим найкраще замінити каву: 5 напоїв, які заряджають енергією і не викликають тривожності
Кава — не єдиний спосіб прокинутися та отримати заряд бадьорості на цілий день. Є альтернативні варіанти, які на відмінно справляються з цим завданням, а ще приносять додаткову користь організму.
Багато людей не уявляють свого ранку без чашки ароматної кави. Втім, цей напій не завжди підходить усім: він може підвищувати тривожність, спричиняти проблеми зі сном чи навантажувати серцево-судинну систему. На щастя, існує декілька альтернатив, які допоможуть залишатися бадьорими та повними сил без негативних наслідків для організму. Розповідаємо про п’ять найкращих замінників кави, які не лише заряджають енергією на цілий день, а й приносять користь для здоров’я.
Чим замінити каву: 5 найкращих напоїв, що дарують енергію без шкоди для нервової системи
Цикорій. Корінь цикорію обсмажують і перемелюють подібно до кавових зерен. Отриманий напій має схожий смак, але не містить кофеїну. Він м’яко тонізує, покращує травлення, стимулює ріст корисної мікрофлори завдяки вмісту інуліну. Проте цикорій не рекомендують вагітним і жінкам, які годують грудьми.
Матча. Це порошковий зелений чай із високим умістом кофеїну та антиоксидантів. Він забезпечує рівномірний прилив енергії, знижує ризик діабету й серцево-судинних захворювань, а також сповільнює процеси старіння. Матча має освіжувальний смак і підходить для щоденного вживання.
Вода з лимоном — це досить простий, але дієвий спосіб, щоб збадьоритися. Такий напій дарує свіжість, наповнює організм вітаміном С й антиоксидантами, підтримує імунітет і допомагає захиститися від застуд.
Масала-чай. Це чорний чай зі спеціями — корицею, кардамоном, імбиром тощо. Він містить кофеїн, але завдяки поєднанню з прянощами має м’якший ефект. Масала бадьорить, покращує настрій, знижує рівень стресу та підтримує здоров’я серця й нервової системи.
Комбуча. Ферментований чайний напій із приємною кислинкою. Містить пробіотики, що зміцнюють імунітет і покращують роботу травної системи. Також комбуча допомагає знизити рівень «поганого» холестерину й стабілізувати цукор у крові. Водночас її не варто пити людям із підвищеною кислотністю шлунку.