Чим не можна закушувати алкоголь: 5 найгірших продуктів, які спричиняють важке похмілля

Алкоголь і закушування — речі нерозривні, та не вся їжа підходить для такого поєднання. Деякі продукти не лише «глушать» смак напою, а й шкодять шлунку, печінці та стають причиною важкого похмілля наступного дня. Ось п’ятірка найгірших варіантів, які не варто ставити на стіл поруч із алкоголем.

Чим не варто закушувати алкоголь, інакше буде важке похмілля

Мариновані та солоні огірки. На перший погляд вони здаються класичною закускою, але насправді сіль і оцет перевантажують нирки й затримують рідину в організмі. Це посилює набряки та головний біль зранку.

Жирне м’ясо й смажені страви. Сало, шашлик чи котлети — важкі для травлення. Поєднання алкоголю з жирною їжею змушує печінку працювати на межі, що підвищує ризик інтоксикації.

Торти, тістечка та солодощі. Алкоголь і цукор — вибухова суміш. Солодке пришвидшує всмоктування спирту в кров, через що сп’яніння настає швидше, а похмілля стає важчим.

Гострі приправи та соуси. Перець, гірчиця чи хрін у поєднанні з алкоголем подразнюють слизову шлунку. Це може спричинити печію, біль і навіть загострення гастриту.

Цитрусові фрукти. Апельсини, лимони чи грейпфрути містять багато кислот, які у тандемі з алкоголем підсилюють подразнення шлунку. До того ж, вітамін С руйнується під дією спирту, тож користі від таких «закусок» мінімум.

Чим найкраще закушувати алкоголь

Ідеально підходять легкі закуски — відварене м’ясо, овочеві салати, нежирна риба, сир, зелень. Вони допомагають підтримати баланс в організмі без перевантаження травної системи.