Чим небезпечна звичка гризти нігті та як її позбутися

Звичка гризти нігті часто пов’язана зі стресом / © Pixabay

Звичка гризти нігті часто пов’язана зі стресом і може не лише пошкодити нігтьове ложе, а й призвести до інших проблем зі здоров’ям. Для багатьох боротьба з цією звичкою стає справжнім викликом. Але є надійні спосіби подолати цю проблему.

Корисні поради:

Тримайте свої нігті коротко підстриженими. Чим вони коротші, тим менше спокуси.

Нанесіть спеціальний засіб проти обкусування нігтів. Це безпечна речовина з гірким присмаком не дозволяє багатьом людям гризти нігті.

Регулярно робіть манікюр. Трата грошей на те, щоб ваші нігті мали привабливий вигляд, може знизити ймовірність вашого бажання їх згризти.

Замініть звичку гризти нігті хорошою звичкою. Коли вам захочеться гризти нігті, спробуйте пограти кулькою-антистресом. Це допоможе тримати руки подалі від рота.

Визначте ваші тригери. З’ясувавши, що змушує вас гризти нігті, ви зможете контролювати себе, і це допоможе усунути проблему.

Намагайтеся поступово перестати гризти нігті. Наприклад, спробуйте припинити гризти спершу нігті великого пальця.

Лікарі кажуть, що ця звичка може викликати біль в шкірі навколо нігтів, також можна пошкодити тканини, які пов’язані з ростом нігтя, що призводить до неправильної форми нігтів.

Для деяких людей гризіння нігтів може бути ознакою більш серйозної психологічної або емоційної проблеми.

Якщо ви неодноразово намагалися викорінити цю звичку, але безуспішно, зверніться до лікаря.

