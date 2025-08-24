Чим небезпечний дефіцит заліза та хто у групі ризику

Організм регулярно отримує залізо з продуктів / © Associated Press

В організмі людини залізо допомагає виробляти гемоглобін та переносити кисень по всьому тілу. Нестача цього мінералу може викликати залізодефіцитну анемію, за якої люди часом відчувають озноб, хронічну втому та інші симптоми.

Дефіцит заліза є найпоширенішим дефіцитом мікроелементів у сучасному світі — від нього страждають приблизно два мільярди людей. Особливо поширений він серед дітей, а також жінок репродуктивного віку, зокрема вагітних.

Це захворювання може мати широкий спектр наслідків.

Причини залізодефіцитної анемії:

Втрата крові. До ризику залізодефіцитної анемії схильні жінки, які мають рясні менструації. Спричинити її може й повільна хронічна втрата крові в організмі, скажімо, через виразку шлунка, грижу стравохідного отвору діафрагми, поліпи товстої кишки або рак товстої кишки. Шлунково-кишкова кровотеча може бути наслідком регулярного вживання деяких безрецептурних знеболювальних та протизапальних препаратів, особливо аспірину.

Нестача заліза у харчуванні. Організм регулярно отримує залізо з продуктів. Якщо людина споживає замало заліза, з часом в організмі може виникнути його дефіцит. Для нормального росту і розвитку немовлята і діти також потребують заліза у своєму раціоні.

Вагітність. Без додаткового прийому заліза анемія виникає у багатьох вагітних жінок, оскільки їхні запаси заліза повинні обслуговувати власний збільшений об’єм крові, а також бути джерелом гемоглобіну для плоду, що росте.

Які продукти багаті на залізо: червоне м’ясо, свинина та птиця, морепродукти, квасоля, темно-зелені листові овочі (як шпинат), сухофрукти (родзинки та курага), горох, збагачені залізом крупи, хліб та макарони.

Покращити засвоєння заліза, що надходить з їжею, допомагають продукти з високим вмістом вітаміну С: цитрусовий сік, броколі, грейпфрут, ківі, листова зелень, дині, апельсини, перець, полуниця, мандарини, помідори.

