Чим небезпечний телефон у туалеті: через цю звичку можна потрапити на операційний стіл

Туалетний папір / © Freepik

Реклама

Використання смартфона в туалеті — це практика, яка стала настільки звичною, що більшість людей навіть не усвідомлюють її потенційну загрозу.

Про це пише Science Alert.

Згідно з результатами дослідження, проведеного командою з Медичного центру Beth Israel Deaconess у Бостоні під керівництвом гастроентерологині Тріші Сатьї Пасричі, у людей, які регулярно користуються телефоном у туалеті, на 46% частіше діагностують ознаки геморою.

Реклама

У дослідженні взяли участь 125 пацієнтів, які проходили колоноскопію. У 40% з них підтвердили геморой, а 93% зізналися, що не менше одного разу на тиждень користуються телефоном у туалеті. Найпоширеніші заняття — читання новин, перегляд соціальних мереж та обмін повідомленнями.

Близько половини респондентів проводили в туалеті понад 6 хвилин — це значно перевищує рекомендації лікарів, які радять обмежити час перебування в туалеті до 3–10 хвилин. Медики пояснюють: тривале сидіння на унітазі створює додатковий тиск на вени в ділянці прямої кишки, що сприяє їх запаленню.

Геморой, як пояснюють фахівці, — це не просто хвороба, а фізіологічне утворення, яке має кожна людина. Це скупчення вен, гладких м’язів і сполучної тканини, що бере участь у процесі дефекації. Проблема виникає тоді, коли ці тканини починають набухати, кровоточити або випадати.

Незважаючи на поширеність захворювання (щороку в США фіксується близько 4 мільйонів звернень до лікарів з приводу геморою), ця тема залишається недостатньо дослідженою. Єдине масштабне національне дослідження у США було проведене ще 1989 року.

Реклама

Автори нової роботи закликають звертати увагу на гігієну використання ґаджетів у вбиральні. Вони вважають, що «туалет має бути зоною, вільною від смартфонів». І хоча результати дослідження не дають остаточних відповідей, вони демонструють тривожну тенденцію та вказують на потребу в подальших ґрунтовних дослідженнях.

«Ми бачимо, що смартфони змінюють поведінкові звички. Люди не лише читають у туалеті, як це було раніше з газетами, — вони цілком відволікаються, втрачаючи зв’язок з фізіологічним процесом. Це може затягувати візити до туалету і як наслідок — викликати або посилювати геморой», — зазначає докторка Пасричі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лікарка-невропатологиня розповіла, як за характером болю розпізнати м’язовий спазм або защемлення нерва, а також чому спорт не завжди є безпечним методом лікування болю в спині. Фахівчиня також попередила про ризики тренувань за наявності грижі чи сколіозу та дала поради, до якого спеціаліста звертатися у різних випадках.