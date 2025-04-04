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Чим замінити дорогу червону рибу: три найкорисніші та найсмачніші варіанти
Так, червона риба вкрай корисна, бо вона містить поліненасичені жирні кислоти омега-3, якісний білок і вітаміни групи В. Однак існують значно дешевші варіанти риби, які не лише корисні, а й дуже смачні.
Розповідаємо, якими видами риби можна замінити лосось, вони такі самі корисні, але коштують набагато дешевше.
Чим замінити лосось: три найсмачніші та найкорисніші види риби
Оселедець за своїми корисними властивостями практично не поступається червоній рибі. Він багатий на риб’ячий жир, який знижує «поганий» холестерин. Також містить антиоксидантні сполуки, які омолоджують організм на клітинному рівні, зміцнюють імунітет і захищають від онкології. Оселедець має у своєму складі поліненасичені жири, які містяться і в червоній рибі, вони знижують ризик атеросклерозу, роблять шкіру і волосся еластичними, а також допомагають боротися із різноманітними запаленнями.
Скумбрія. Ще одна доступна риба, яка значно дешевша за лососеві види. Її користь у тому, що вона містить потужну частку цінної жирної кислоти омега-3, якісного білка та вітаміну D. Регулярне вживання цієї риби зміцнює імунну систему, захищає від серцево-судинних захворювань і втрати кісткової тканини.
Кижуч — срібний лосось, однак значно дешевший за червону рибу, та не менш корисний. Сто грамів риби містить добову норму вітаміну В12. Кижуч також має потужну частку калію, фосфору та селену, які вкрай необхідні для здоров’я всіх систем організму. Однак це вкрай жирний вид риби, тому зловживати нею не варто, щоб не набрати зайвої ваги.