Чим замінити каву: дієтолог назвав 8 корисних напоїв для бадьорості

Кава

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Якщо ви хочете скоротити споживання кави або повністю відмовитися від неї, існує чимало напоїв, які можуть стати її альтернативою. Серед них є як варіанти з кофеїном, так і без нього. За словами дієтолога Лорен Панофф, багато з них не лише допомагають підтримувати бадьорість, а й можуть позитивно впливати на здоров’я.

Про це повідомило видання Verywell Health.

Одним із найвідоміших замінників кави є матча — порошковий зелений чай. Він містить антиоксидант епігаллокатехін галат (EGCG), який, за даними досліджень, пов’язують зі зменшенням запалення, підтримкою здоров’я серця та потенційним захистом від деяких видів онкологічних захворювань. Попри наявність кофеїну, матча також багата на L-теанін — амінокислоту, яка забезпечує більш плавний приплив енергії та сприяє концентрації уваги.

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Ще один популярний напій — масала чай. Він готується на основі чорного чаю з додаванням спецій, зокрема кориці, кардамону, імбиру, гвоздики та чорного перцю. В одній чашці такого напою міститься приблизно 21 мг кофеїну, тоді як у чашці чорної кави — близько 90 мг. Водночас спеції, що входять до його складу, можуть підтримувати імунну систему, здоров’я серця, а також сприяти кращому травленню та зменшенню запальних процесів.

До переліку альтернатив також входить грибна кава — суміш мелених кавових зерен із порошком функціональних грибів. Залежно від складу вона може містити кофеїн або бути без нього. Найчастіше для її виробництва використовують рейші, чагу, кордицепс, левову гриву та інші гриби, які належать до адаптогенів. Їх пов’язують із підтримкою роботи мозку, імунної системи, концентрації уваги, контролем рівня цукру в крові та здатністю організму краще адаптуватися до стресу.

Любителям напоїв із більш вираженим тонізувальним ефектом дієтолог радить звернути увагу на єрба мате. Це традиційний південноамериканський чай із листя падуба парагвайського. Вміст кофеїну в ньому становить близько 80 мг на чашку, що майже відповідає каві. Крім кофеїну, напій містить теобромін і незначну кількість теофіліну, які разом допомагають підтримувати концентрацію та енергію.

Тим, хто не хоче відмовлятися від кавового смаку, але прагне уникати кофеїну, може підійти кава з цикорію. Її виготовляють із обсмаженого кореня цикорію. Напій природно не містить кофеїну, а сам корінь багатий на інулін — пребіотичну клітковину, яка є поживним середовищем для корисних кишкових бактерій. Крім того, цикорій має легкий послаблювальний ефект, що може бути корисним людям із закрепами.

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Серед безкофеїнових альтернатив експерт також називає м’ятний чай. Його готують із листя перцевої або кучерявої м’яти. Такий напій не додає енергії, однак може сприяти полегшенню здуття живота, нудоти, розладу шлунка та інших порушень травлення. Лабораторні дослідження також свідчать, що перцева м’ята має антимікробні та противірусні властивості.

Ще один варіант — золотий лате, або лате з куркумою. Його готують із молока або рослинного напою, додаючи куркуму, корицю, імбир і чорний перець. Саме чорний перець допомагає значно підвищити засвоєння куркуміну — активної речовини куркуми, яку досліджують через її антиоксидантні та протизапальні властивості.

Завершує список чай ройбуш — безкофеїновий трав’яний напій родом із Південної Африки. Він містить антиоксиданти аспалатин і кверцетин, які можуть бути корисними для серцево-судинної системи та мати протизапальний ефект. Крім того, ройбуш вирізняється низьким вмістом танінів, які в окремих людей можуть подразнювати шлунок.

Нагадаємо, експерти радять пити каву у певний проміжок дня. Так ви почуватиметеся більш енергійними та піднесеними.

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