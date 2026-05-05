Чистити зуби до чи після сніданку: стоматологиня пояснила, як правильно

Стоматолог Діпа Чопра пояснила, що чищення зубів перед сніданком є більш доцільним для здоров’я ротової порожнини. За її словами, вночі на зубах накопичуються бактерії та наліт, які варто видалити ще до приймання їжі.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Крім цього, ранкове чищення допомагає створити на поверхні зубів захисний шар фтору. Це, як зазначає лікарка, дає змогу зменшити вплив кислот і цукрів, які містяться у продуктах сніданку.

Попри рекомендації фахівців, багато людей звикли чистити зуби після їжі. У соцмережах користувачі пояснюють це тим, що так позбуваються залишків їжі та неприємного запаху після сніданку.

Водночас стоматолог застерігає: чищення зубів одразу після їжі може нашкодити емалі. Особливо це актуально після вживання кислих продуктів, зокрема фруктів, соків або джемів. Такі продукти тимчасово пом’якшують емаль, і в цей момент вона стає більш вразливою до механічного впливу.

За словами Чопри, якщо чистити зуби в цей період, можна фактично пошкоджувати розм’якшену емаль. У довгостроковій перспективі це може призвести до її стирання, підвищеної чутливості зубів і ерозії.

Саме тому фахівці радять або чистити зуби до сніданку, або ж робити це після їжі з паузою. Якщо обрати другий варіант, необхідно зачекати щонайменше 30 хвилин. За цей час слина встигає частково нейтралізувати кислоти, а емаль — відновити свою твердість.

