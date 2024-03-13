Ці продукти треба виключити зі свого раціону: руйнують стінки судин і підвищують цукор в крові

Високий цукор в крові здатен завдавати серйозної шкоди всім системам організму і провокувати безліч хвороб. Підвищений рівень глюкози в крові призводить до руйнування стінок судин, ожиріння, розвитку діабету і серцевих захворювань. Щоб запобігти цим проблемам, лікарі рекомендують зменшити споживання чи взагалі виключити зі свого раціону ряд продуктів. Розповідаємо, які продукти провокують підвищення цукру в крові, руйнування судин і ще низку небезпечних захворювань.

Які продукти треба виключити зі свого раціону, щоб попередити небезпечні хвороби

Солодкі газовані напої. На пляшку цього напою припадає до 12 чайних ложок цукру. Якщо регулярно вживати таку воду, це може спровокувати інсулінову резистентність – стан, коли клітини не реагують на інсулін. Що дуже небезпечно для здоров’я, бо інсулін відповідає за засвоєння організмом природних цукрів.

На пляшку цього напою припадає до 12 чайних ложок цукру. Якщо регулярно вживати таку воду, це може спровокувати інсулінову резистентність – стан, коли клітини не реагують на інсулін. Що дуже небезпечно для здоров’я, бо інсулін відповідає за засвоєння організмом природних цукрів. Білий хліб та випічка. Ці продукти мають високий глікемічний індекс, тому здатні в рази підвищувати цукор в крові. А це може спровокувати захворювання на діабет, ожиріння, тромбоз і проблеми з серцем. Краще вживати чорний хліб чи випічку з цільного зерна. Ці продукти багаті на рослинну клітковину, яка уповільнює всмоктування цукру.

Ці продукти мають високий глікемічний індекс, тому здатні в рази підвищувати цукор в крові. А це може спровокувати захворювання на діабет, ожиріння, тромбоз і проблеми з серцем. Краще вживати чорний хліб чи випічку з цільного зерна. Ці продукти багаті на рослинну клітковину, яка уповільнює всмоктування цукру. Консервовані фрукти та соки. Такі продукти містять багато цукру, який відразу ж впливає на підвищення глюкози в крові. Краще вживати фрукти і ягоди у свіжому чи замороженому вигляді.

Такі продукти містять багато цукру, який відразу ж впливає на підвищення глюкози в крові. Краще вживати фрукти і ягоди у свіжому чи замороженому вигляді. Овочі з високим вмістом крохмалю. Так, може здатися дивним, але до цього списку потрапили картопля, кукурудза, морква і буряк. Під час вживання цих овочів відбувається викид глюкози у кров. Тому їх треба їсти у помірних дозах і комбінувати з білковими продуктами.

Так, може здатися дивним, але до цього списку потрапили картопля, кукурудза, морква і буряк. Під час вживання цих овочів відбувається викид глюкози у кров. Тому їх треба їсти у помірних дозах і комбінувати з білковими продуктами. Жирне м'ясо, сосиски, ковбаси. Баранина, свинина, ковбасні вироби багаті на тваринні жири, які підвищують рівень інсуліну в крові. Тому краще замінити таке м’ясо на яловичину, кролятину, курятину та індичку.

Баранина, свинина, ковбасні вироби багаті на тваринні жири, які підвищують рівень інсуліну в крові. Тому краще замінити таке м’ясо на яловичину, кролятину, курятину та індичку. Алкоголь. Особливо слабоалкогольні газовані напої містять багато цукру, тому не варто ними зловживати. До того ж, вони впливають на порушення вироблення інсуліну підшлунковою залозою. Якщо є ризики захворювання на діабет, тоді алкоголь взагалі не можна вживати, він здатен викликати різкий стрибок цукру в крові.

Особливо слабоалкогольні газовані напої містять багато цукру, тому не варто ними зловживати. До того ж, вони впливають на порушення вироблення інсуліну підшлунковою залозою. Якщо є ризики захворювання на діабет, тоді алкоголь взагалі не можна вживати, він здатен викликати різкий стрибок цукру в крові. Готові соуси. Такі продукти містять багато доданих цукрів та консервантів. Кетчуп, майонез соєвий соус краще замінити на соуси власного приготування, додавши у заправки лимон, зелень та спеції.

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