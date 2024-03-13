Ці продукти треба виключити зі свого раціону: руйнують стінки судин і підвищують цукор в крові

Проблема підвищеного цукру в крові може спровокувати низку серйозних захворювань, включаючи ожиріння і проблеми з серцем.
Високий цукор в крові здатен завдавати серйозної шкоди всім системам організму і провокувати безліч хвороб. Підвищений рівень глюкози в крові призводить до руйнування стінок судин, ожиріння, розвитку діабету і серцевих захворювань. Щоб запобігти цим проблемам, лікарі рекомендують зменшити споживання чи взагалі виключити зі свого раціону ряд продуктів. Розповідаємо, які продукти провокують підвищення цукру в крові, руйнування судин і ще низку небезпечних захворювань.
Які продукти треба виключити зі свого раціону, щоб попередити небезпечні хвороби
- Солодкі газовані напої. На пляшку цього напою припадає до 12 чайних ложок цукру. Якщо регулярно вживати таку воду, це може спровокувати інсулінову резистентність – стан, коли клітини не реагують на інсулін. Що дуже небезпечно для здоров’я, бо інсулін відповідає за засвоєння організмом природних цукрів.
- Білий хліб та випічка. Ці продукти мають високий глікемічний індекс, тому здатні в рази підвищувати цукор в крові. А це може спровокувати захворювання на діабет, ожиріння, тромбоз і проблеми з серцем. Краще вживати чорний хліб чи випічку з цільного зерна. Ці продукти багаті на рослинну клітковину, яка уповільнює всмоктування цукру.
- Консервовані фрукти та соки. Такі продукти містять багато цукру, який відразу ж впливає на підвищення глюкози в крові. Краще вживати фрукти і ягоди у свіжому чи замороженому вигляді.
- Овочі з високим вмістом крохмалю. Так, може здатися дивним, але до цього списку потрапили картопля, кукурудза, морква і буряк. Під час вживання цих овочів відбувається викид глюкози у кров. Тому їх треба їсти у помірних дозах і комбінувати з білковими продуктами.
- Жирне м'ясо, сосиски, ковбаси. Баранина, свинина, ковбасні вироби багаті на тваринні жири, які підвищують рівень інсуліну в крові. Тому краще замінити таке м’ясо на яловичину, кролятину, курятину та індичку.
- Алкоголь. Особливо слабоалкогольні газовані напої містять багато цукру, тому не варто ними зловживати. До того ж, вони впливають на порушення вироблення інсуліну підшлунковою залозою. Якщо є ризики захворювання на діабет, тоді алкоголь взагалі не можна вживати, він здатен викликати різкий стрибок цукру в крові.
- Готові соуси. Такі продукти містять багато доданих цукрів та консервантів. Кетчуп, майонез соєвий соус краще замінити на соуси власного приготування, додавши у заправки лимон, зелень та спеції.
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