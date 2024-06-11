Ці продукти "вбивають" нирки: лікарі склали повний список

Які продукти заборонено вживати, якщо є проблеми з нирками, а що варто їсти натомість: поради лікарів.

Більшість досліджень на тему харчування, якщо є проблеми з нирками, довели, що найнебезпечнішим продуктом є гостре чи перероблене м’ясо. Науковці наголошують, що регулярне вживання цих м’ясних продуктів у 50% випадків може призвести до вкрай важких наслідків. До того ж, окрім хвороби нирок, такі продукти викликають ще й проблеми з серцем і судинами та на 40% підвищують ризик смертності. Розповідаємо, яких ще продуктів категорично не можна вживати, які варто обмежити, а що можна їсти, якщо є проблеми з нирками.

Які продукти не можна їсти, якщо хворі нирки

Лікарі категорично забороняють їсти листові зелені овочі – щавель, шпинат, ревінь. Також не рекомендується включати до раціону помідори, червоний буряк, селеру, квасолю, горох, брюсельську капусту.

Медики наголошують, що при сечокам’яній хворобі і проблемах з нирками слід виключити з раціону журавлину, сливи, чорнослив, чорну смородину та інжир. Негативно впливають на нирки різноманітні гострі спеції, солоні сири, ковбаси, шоколад, какао, алкоголь, жирні сорти м’яса та риби, бульйон і холодець.

Які продукти можна вживати, якщо є проблеми з нирками

Варто їсти в невеликих кількостях. Червоне нежирне м’ясо, рибу, молоко, сир, яйця, гриби, картоплю, цукор, мед, не дуже міцний чай, часник, цибулю.

Червоне нежирне м’ясо, рибу, молоко, сир, яйця, гриби, картоплю, цукор, мед, не дуже міцний чай, часник, цибулю. Дозволено їсти. Лікарі дозволяють без обмежень вживати нежирні м’ясо та рибу, якісне вершкове масло, цільнозернові каші, хлібобулочні вироби, овочеві супи, окрім томатних. Також нирки люблять кольорову капусту, кавуни, баклажани, огірки, моркву, різноманітні фрукти та ягоди, які не входять до переліку заборонених. Якщо в нирках є камені, обов’язково треба їсти салати з петрушкою, також можна пити відвари із додаванням цієї зелені.

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