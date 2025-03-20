Ці продукти їдять усі люди, які живуть понад 100 років: повний список

Довгожителі по всьому світу дотримуються особливого раціону, який допомагає їм зберігати міцне здоров’я і прекрасну фізичну форму до глибокої старості.

Ці продукти не просто корисні, вони допомагають подовжити молодість і фізичну активність. Якщо включити їх до свого раціону, можна значно підвищити шанси на довге життя та міцне здоров’я.

Які 10 продуктів найчастіше входять до раціону людей-довгожителів

Бобові – горох, квасоля, нут і сочевиця багаті білком та антиоксидантними сполуками. Білки є будівельним матеріалом для усіх клітин організму та попереджують втрату м’язів у людей похилого віку. А антиоксиданти омолоджують організм на клітинному рівні. До того ж, така їжа підтримує здоров’я серця і знижує рівень цукру в крові. Листові зелені овочі – капуста, шпинат, рукола, містять мінерали й вітаміни, які призупиняють процеси старіння, зміцнюють опірність організму до вірусних захворювань. Оливкова олія містить поліненасичені жирні кислоти омега-3 та омега-6, які зміцнюють серце й судини, захищають організм від запальних процесів. Горіхи – волоські, мигдаль та арахіс містять жири, білки й вітаміни, які зміцнюють серцево-судинну та нервову системи, захищають від розвитку деменції та хвороби Альцгеймера. Нешліфований рис, вівсянка, перловка та гречка забезпечують організм енергією, покращують травлення та знижують ризик розвитку діабету. Ферментовані продукти – квашена капуста та кімчи містять пребіотики, що підтримують здоров'я кишківника та імунної системи на належному рівні. Ягоди – чорниця, малина, полуниця та інші, містять антиоксидантні сполуки, що сповільнюють старіння клітин, захищають від онкології й різних старечих захворювань. Риба – оселедець, тунець, скумбрія, лососева, містить омега-3 жирні кислоти, що знижують ризик захворювання серця й судин та активують роботу мозку. Часник має потужні протизапальні й антисептичні властивості, зміцнює імунітет і знижує ризик серцевих захворювань. Зелений чай. Помірне вживання цього напою сприяє захисту мозку від розвитку деменції, покращує метаболізм і знижує ризик хронічних захворювань.

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