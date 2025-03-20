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Ці продукти їдять усі люди, які живуть понад 100 років: повний список

Ці продукти їдять усі люди, які живуть понад 100 років: повний список

Які продукти їдять довгожителі / Фото: Freepik

Довгожителі по всьому світу дотримуються особливого раціону, який допомагає їм зберігати міцне здоров’я і прекрасну фізичну форму до глибокої старості.

Ці продукти не просто корисні, вони допомагають подовжити молодість і фізичну активність. Якщо включити їх до свого раціону, можна значно підвищити шанси на довге життя та міцне здоров’я.

Які 10 продуктів найчастіше входять до раціону людей-довгожителів

  1. Бобові – горох, квасоля, нут і сочевиця багаті білком та антиоксидантними сполуками. Білки є будівельним матеріалом для усіх клітин організму та попереджують втрату м’язів у людей похилого віку. А антиоксиданти омолоджують організм на клітинному рівні. До того ж, така їжа підтримує здоров’я серця і знижує рівень цукру в крові.
  2. Листові зелені овочі – капуста, шпинат, рукола, містять мінерали й вітаміни, які призупиняють процеси старіння, зміцнюють опірність організму до вірусних захворювань.
  3. Оливкова олія містить поліненасичені жирні кислоти омега-3 та омега-6, які зміцнюють серце й судини, захищають організм від запальних процесів.
  4. Горіхи – волоські, мигдаль та арахіс містять жири, білки й вітаміни, які зміцнюють серцево-судинну та нервову системи, захищають від розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.
  5. Нешліфований рис, вівсянка, перловка та гречка забезпечують організм енергією, покращують травлення та знижують ризик розвитку діабету.
  6. Ферментовані продукти – квашена капуста та кімчи містять пребіотики, що підтримують здоров'я кишківника та імунної системи на належному рівні.
  7. Ягоди – чорниця, малина, полуниця та інші, містять антиоксидантні сполуки, що сповільнюють старіння клітин, захищають від онкології й різних старечих захворювань.
  8. Риба – оселедець, тунець, скумбрія, лососева, містить омега-3 жирні кислоти, що знижують ризик захворювання серця й судин та активують роботу мозку.
  9. Часник має потужні протизапальні й антисептичні властивості, зміцнює імунітет і знижує ризик серцевих захворювань.
  10. Зелений чай. Помірне вживання цього напою сприяє захисту мозку від розвитку деменції, покращує метаболізм і знижує ризик хронічних захворювань.

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