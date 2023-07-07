Ці продукти збільшують вашу талію: експерти назвали здорову альтернативу

З віком центральна частина нашого тіла стає найбільш схильною до збільшення, незалежно від того, що ми їмо. Особливо, якщо ви не стежите за тим, що їсте. Цікаво, що жир, який зберігається в області талії та живота, вважається “активним”. Жир у цій області спонукає виділяти гормони, через які дуже важко схуднути та отримати кращі результати саме в області талії.

Про це пише She Finds.

Доктор Хасіб, дієтолог у Findhealthtips, та доктор Б’янка Белдіні розповіли, які продукти збільшують вашу талію.

“Збільшення талії зазвичай свідчить про збільшення внутрішньочеревного жиру. Цей жир вважається дуже запальним і часто оточує органи та серце. Коли ми старіємо і починаємо втрачати естроген, жіноче тіло починає переходити від накопичення жиру в кінцівках і стегнах до накопичення жиру в області живота”, — стверджує доктор Белдіні. Вона наголошує на прямому зв’язку між гормональними зрушеннями та старінням організму жінки.

Фастфуд

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Доктор Хасіб каже: “Фастфуд і їжа з високим ступенем обробки стали звичним явищем у сучасних дієтах. Приклади включають гамбургери, картоплю фрі та солодкі закуски. На жаль, ці продукти часто переповнені шкідливими жирами, додатковими цукрами та калоріями, що робить їх основними причинами набору ваги”.

Загальновідомий факт, що фастфуд надзвичайно шкідливий для здоров’я та збільшує ризик багатьох захворювань, тож варто пам’ятати про це, коли ви думаєте про те, яку їжу потрібно виключити, щоб талія зменшувалася.

Солодкі напої

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“Солодкі напої, такі як газовані напої, енергетики та фруктові соки, значною мірою сприяють збільшенню талії. Ці напої сумно відомі тим, що містять багато доданого цукру та не мають поживної цінності, через що накопичується більше жиру в зоні живота”, — сказав доктор Хасіб.

Алкоголь

Доктор Хасіб розповів: “Алкогольним напоям часто не вистачає важливих поживних речовин, до того ж, вони калорійні. Алкоголь також може ускладнити адекватний метаболізм жиру, що збільшує кількість жиру, який накопичується в області живота”.

Важливо споживати все в помірних кількостях і вести здоровий спосіб життя, якщо ви справді хочете уникати їжі та напоїв, які роблять вашу талію більшою.

Здорова альтернатива

Доктор Бельдіні рекомендує цільні натуральні продукти замість закусок і солодких напоїв — фрукти, овочі та кіноа або коричневий рис як заміну вуглеводів. Ви також можете приготувати здорові напої, такі як фруктові смузі та зелені соки, вдома, використовуючи будь-які наявні у вас фрукти та овочі. Вони будуть такими ж смачними, а також збережуть вашу талію.

Доктор Хасіб дав дуже просту рекомендацію, яка допоможе нам зменшити обсяг талії: вода! “Одна з простих, але ефективних стратегій підтримки здорової ваги — це вибрати воду як основний напій. Вода сприяє травленню, гідратації та не містить калорій. Без використання додаткових цукрів можна надати воді смаку, наповнюючи його фруктами або травами”, — говорить він.

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