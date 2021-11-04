Цифровий сертифікат одужання від COVID-19: яким він буде та коли запрацює

Цифровий сертифікат одужання від COVID-19: яким він буде та коли запрацює

Згенерувати його буде можливо в застосунку або на порталі "Дія" через 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19.

З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на COVID-19, зможуть отримати цифровий сертифікат про одужання. Цей документ дозволятиме нещепленим українцям упродовж 90-ти діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в "жовтій" та "червоній" зоні карантину.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Цифровий COVID-сертифікат буде двох видів:

внутрішній - для використання всередині країни в умовах “жовтої” та “червоної” зони карантину;

міжнародний - для перетину кордону 45 країн, які входять до довірчої мережі е-здоров'я Є

У відомстві зазначають, цей сертифікат буде формуватись лише для тих, у кого лікар діагностував коронавірус від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі. Обов’язковою підставою для його генерації є медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Якщо українці, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ, то завантажити цифровий сертифікат вони не зможуть.

У МОЗ звертають увагу, документ не згенерується, якщо діагноз було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році.

“Згенерувати його буде можливо в застосунку або на порталі "Дія" через 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 в електронній системі охорони здоров’я. Документ буде доступним для генерації та чинним протягом 90 днів. Отримати його можна буде не більше двох разів на рік за наявності підтвердженого і внесеного лікарем в електронну систему діагнозу COVID-19”, - прокоментувала заступниця міністра з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Нагадаємо, від 8 листопада розпочнеться процедура відсторонення працівників, для яких щеплення від COVID-19 є обов'язковим: учителів, викладачів та чиновників. Детальніше - за цим посиланням.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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