Цілу чи половинку: які таблетки точно не можна розламувати

Деякі таблетки розламувати не варто, адже вони можуть пошкодити шлунок. Які ліки краще не ділити?

Часто буває, що в одній таблетці не міститься потрібна доза або людині важко проковтнути цілу пігулку, тому вона її розламує. Виявляється це можна робити не з усіма медикаментами.

Чи можна ділити таблетки

Насамперед, варто розуміти, що у пігулці, яка не призначена для поділу, компоненти можуть розподілятися нерівномірно. Тому неможливо визначити точне дозування половинки. Особливо це правило стосується ліків з кількома діючими речовинами.

Також деякі ліки покривають спеціальною захисною оболонкою. Якщо її порушити, речовини можуть потрапити в кров надто швидко і результат може бути неефективним або зовсім не таким, як ви сподіваєтесь. Часто пігулки спричиняють і негативну реакцію зі шлунковим соком.

Не варто забувати і про те, що таблетка, поділена на частини, за дії сонячного проміння чи вологості може швидко втратити свої властивості.

Які таблетки розламувати точно не варто

Потрібно просто запам'ятати деякі нюанси і тоді ви точно не будете ділити ті ліки, які не можна розламувати:

таблетки, в яких немає спеціальної полоски для ділення на половинки;

пігулки, які легко розсипаються, кришаться;

ліки, які мають різкий смак і можуть подразнювати шлунок;

таблетки з кількома основними компонентами;

протизаплідні засоби;

судинозвужувальні та протисудобні препарати;

ліки для хіміотерапії;

капсули з гелем чи порошком.

Як полегшити процес приймання таблетки

Якщо ви найчастіше ділили таблетки, тому що вам було важко їх проковтнути, варто прислухатися до простих порад, які допоможуть полегшити цей процес.

Під час приймання знеболювальних засобів завжди тримайте під рукою велику склянку води. Якщо рідини буде достатньо, таблетку буде легше ковтати. Також вода запобігає застряванню залишків пігулки у стравоході і пошкодженню слизової оболонки.

Крім того, якщо ви щоразу будете запивати таблетки достатньою кількістю води, вони будуть краще розчинятися і засвоюватися організмом.

Важливо також їсти заздалегідь. Хоча багато ліків можуть діяти і натщесердце, деякі негативно впливають на шлунок.

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