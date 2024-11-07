Цілющі чаї, які обов’язково треба пити восени та взимку: захищають від запалень і застуди

Із настанням холодів ми починаємо хворіти на застуду. Окрім ліків медики рекомендують також пити чаї, які полегшують симптоми захворювання. До того ж, трав’яні напої вирішують ще купу проблем: лікують вірусні хвороби, підтримують імунітет, запобігають розвитку серцево-судинних захворювань. Якщо ви не маєте до лікарських трав протипоказань, то такі чаї стануть надійними помічниками для захисту організму від хвороб у будь-яку пору року.

Які трав’яні чаї лікують різноманітні захворювання: особливо корисно пити їх узимку

Чай із солодкого кореню. Лакричник – багаторічна рослина, яка допомагає позбутися кашлю та вивести мокроти з організму. Корінь також знімає запалення дихальних шляхів і має антиалергічні властивості.

Лакричник – багаторічна рослина, яка допомагає позбутися кашлю та вивести мокроти з організму. Корінь також знімає запалення дихальних шляхів і має антиалергічні властивості. Ромашковий чай. Ця лікарська рослина має купу корисних властивостей для нашого здоров’я. Лікарська ромашка бореться з інфекційними та запальними процесами в організмі. Тому ромашковий чай стане у пригоді, якщо є застудні захворювання. Ромашка допомагає у разі ларингіту, грипу та усуває запалення дихальних шляхів. Також цей чай корисно пити на ніч, щоб заспокоїтися та покращити сон.

Ця лікарська рослина має купу корисних властивостей для нашого здоров’я. Лікарська ромашка бореться з інфекційними та запальними процесами в організмі. Тому ромашковий чай стане у пригоді, якщо є застудні захворювання. Ромашка допомагає у разі ларингіту, грипу та усуває запалення дихальних шляхів. Також цей чай корисно пити на ніч, щоб заспокоїтися та покращити сон. Чай із бузини. Бузина входить до складу багатьох сиропів, які лікують кашель за застудних захворювань. Тому сміливо можна пити чай із цієї цілющої рослини. Також чай лікує подразнення шкіри, стрес, алергії та корисний за порушень дихання. З бузини виготовляються медичні препарати, що знижують ризик захворювань серця й судин. Також настої з бузини корисні для лікування розладів центральної нервової системи.

Бузина входить до складу багатьох сиропів, які лікують кашель за застудних захворювань. Тому сміливо можна пити чай із цієї цілющої рослини. Також чай лікує подразнення шкіри, стрес, алергії та корисний за порушень дихання. З бузини виготовляються медичні препарати, що знижують ризик захворювань серця й судин. Також настої з бузини корисні для лікування розладів центральної нервової системи. Розмаїття трав’яного чаю з медом. Мед має цілющі властивості, тому його рекомендується вживати з будь-якими рослинами – мелісою, м’ятою, листям малини та смородини тощо. Чай із медом обволікає горло, його корисні речовини вбивають віруси, а ще він має знеболювальний ефект і зміцнює імунітет.

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