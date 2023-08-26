Цілющі ягоди ожини: вилікують купу хвороб і «заморозять» процеси старіння

Проблеми з імунітетом, кишківником, висипання на шкірі, зморшки на обличчі – ожина впорається з цими складнощами на раз. Кому не хочеться поласувати ягодою і отримати від неї таку цілющу допомогу? Ці ягоди – справжній еліксир для молодості та здоров’я. В Україні кущі ожини плодоносять від кінця червня до пізньої осені. Тому саме час оздоровити та омолодити свій організм.

Які корисні властивості має ожина

Ще давньогрецький військовий лікар Діоскорид у І ст. н.е. довів, що ожина має цілющі властивості. Її сік називали «кров’ю титанів» і призначали для лікування нервових розладів, кровотечі та вірусних інфекцій. А відварами з листя лікували застуди та проблеми з кишківником. Але на цьому лікувальні властивості ожини не обмежуються. Настоями обробляли рани на шкірі, лікували екземи та потертості від військових обладунків.

На сьогодні список можливостей цієї ягоди значно розширився. Завдяки високому вмістові антиоксидантів ожина ніби «заморожує» процеси старіння, продовжуючи активну молодість тіла. Також вона буде корисною для тих, хто має захворювання на діабет, оскільки її глікемічний індекс складає лише 25 одиниць.

Всі, хто хоче швидко та правильно худнути, також можуть додавати ягоду в раціон. Окрім того, що фігура набуде ідеальних форм, ожина ще нормалізує процеси травлення та зробить детокс всього організму. Оскільки містить у своєму складі пектин, який ефективно виводить будь-які токсини з організму.

Користь ожини для дорослих та дітей

Ожина – це вітамінно-мінеральний комплекс, що містить органічні кислоти та моноцукри. Тому ця ягода корисна дорослим, дітям та людям похилого віку. Також ожину вважають однією з найкорисніших ягід для вагітних жінок. Оскільки містить в собі залізо, яке піднімає гемоглобін, рутин, що зміцнює судини, калій та кальцій, що боряться з набряками та зміцнюють кістки. І все це підсилюється антиоксидантами та пектином, що запобігають мутаціям та убезпечують від токсинів.

Однак, ягоду не слід вживати людям, які мають проблеми з кишечником, через великий вміст кісточок. Також коли спостерігається підвищена кислотність, не варто пити ожиновий сік.

Як можна вживати ягоди ожини

Ягоди також заготовляють на зиму. З ожини варять варення, яке чудово допомагає при застуді, роблять желе і соус до м’яса. Також ягоди можна сушити і потім додавати у зимовий чай.

Ще з ожини роблять вино, яке потрібно в малих дозах вживати всім, хто має знесилення та поганий апетит. А з листя, яке сушать на зиму, можна робити настої і використовувати їх для лікування висипань на шкірі.

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