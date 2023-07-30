Цілющий відвар з листя вишні: народні рецепти для здоров’я та краси

Ще наші бабусі пили відвар з листя вишні, щоб мати струнку фігуру та пишне доглянуте волосся. Вишня не лише радує своїми запашними та смачними плодами, а й містить у своєму листі комплекс вітамінів та мінералів, які мають цілющий вплив на організм. Відвар з вишневого листя - це натуральний тонік, що допоможе підтримати здоров'я та красу. Як зробити такий цілющий еліксир - читайте далі.

Чим корисне листя вишні

Вишневі листочки містять в собі безліч мікроелементів, мають протизапальну та тонізуючу дію. Відвар чи чай з листя вишні допомагає відновити дихання, виводить мокроту з організму та знижує тиск.

Цілющий чай з листя вишні дуже корисний при захворюваннях сечовивідної та серцево-судинної системи, абсолютно не викликає алергічних реакцій. Його вживають при схудненні, як заспокійливий засіб та при кровотечах.

Згідно наукових досліджень, листя вишні може запобігати ризикові захворювання на рак, оскільки містить у собі кумарин та дубильні речовини.

Також листя використовують у догляді за шкірою, з нього роблять живильні маски для обличчя, готують компреси для швидкого загоєння ран.

Листя вишні – джерело вітамінів та мінералів

Фолієва кислота, магній, кальцій, фосфор, калій, цинк, бор та йод – це найвідоміші з корисних мікроелементів, що містяться у вишневому листі. А ще вітаміни А, С, Е, К, Н, які корисні не лише для нашого здоров’я, а й для краси.

Відвари з листя вишні дуже корисні для вагітних жінок, оскільки містять фолієву кислоту, яка сприяє нормальному розвитку дитини.

Дієтологи також радять своїм пацієнтам вітамінні чаї з листя вишні, оскільки вони не дають накопичуватися холестерину, підтримують нормальну роботу кишківника та прискорюють обмін речовин.

Також відвари з листя вишні покращують роботу мозку, лікують психологічні розлади, навіть епілепсію.

Цілющий чай використовують при лікуванні застуди та грипу, він виводить мокроти з організму під час бронхіту чи запалення легень, знижує температуру.

Кому не слід пити чай з листя вишні

Не варто пити такий чай тим, у кого низький тиск, оскільки він його ще більше знижуватиме. Також листя має дубильні речовини, тому може стати причиною закрепу.

Чай з вишневого листя допомагає при схудненні, але вкупі зі здоровим харчуванням та активним способом життя.

У деяких випадках може пошкодитися зубна емаль, тому варто прополоскати рот після вживання листя вишні в їжу.

Народні рецепти для здоров’я та краси: як вживати листя вишні

Якщо пішла кров з носа. Потрібно взяти 8-10 листочків, залити окропом та дати настоятися. Після того, як відвар охолонув, змочити ватку та прикласти до ніздрі, з якої йшла кров.

Потрібно взяти 8-10 листочків, залити окропом та дати настоятися. Після того, як відвар охолонув, змочити ватку та прикласти до ніздрі, з якої йшла кров. Лікування жовтяниці. Для приготування відвару взяти дві столові ложки подрібненого сухого листя вишні, залити 100 г молока та варити десять хвилин. Потім невеликими порціями приймати відвар.

Для приготування відвару взяти дві столові ложки подрібненого сухого листя вишні, залити 100 г молока та варити десять хвилин. Потім невеликими порціями приймати відвар. Ангіну, цистит, застуду, хворобу нирок, біль у суглобах – все лікує чай з вишневого листя. Можна брати зелене або сухе листя та гілки, залити окропом, настояти 20 хвилин і вживати, допоки є потреба.

– все лікує чай з вишневого листя. Можна брати зелене або сухе листя та гілки, залити окропом, настояти 20 хвилин і вживати, допоки є потреба. Маска для обличчя. Для приготування маски слід взяти 8 листочків та 50 г вишні і потовкти у ступці, додати 1 ст. ложку крохмалю, перемішати, потім нанести на обличчя. Потримати 20 хвилин та змити теплою водою. Ця маска звужує пори, відлущує змертвілі клітини та вирівнює тон обличчя.

Для приготування маски слід взяти 8 листочків та 50 г вишні і потовкти у ступці, додати 1 ст. ложку крохмалю, перемішати, потім нанести на обличчя. Потримати 20 хвилин та змити теплою водою. Ця маска звужує пори, відлущує змертвілі клітини та вирівнює тон обличчя. Маска для волосся. Така маска допоможе вашому волоссю позбутися неприємної жирності. Необхідно взяти кілька ягід та кілька листочків вишні, перетерти і зцідити сік. До соку додаємо по 1 ст. ложці крохмалю та лимонного соку і наносимо на корені волосся. Потім слід обгорнути голову харчовою плівкою, замотати рушником та тримати 30 хв. Волосся ретельно вимити шампунем, прополоскати теплою водою з додаванням лимонного соку.

Як заготовити листя вишні

Сухе листя має стільки корисних властивостей, скільки й зелене. Заготовляти його можна до осені, поки воно зелене. Листя та гілочки повинні бути зі звичайної вишні.

Зібране листя слід розкласти на тканині чи папері та залишити у затінку на два-три дні. Потім підсушити у духовці при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин. Зберігати листя потрібно в полотняній торбинці чи в керамічному посуді зі щільною кришкою.

Листям вишні не варто зловживати, оскільки на рівні з вітамінами воно містить частину шкідливої речовини.

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