Цілющий відвар з листя вишні: народні рецепти для здоров’я та краси

Народні рецепти цілющого відвару з листя вишні.
Ще наші бабусі пили відвар з листя вишні, щоб мати струнку фігуру та пишне доглянуте волосся. Вишня не лише радує своїми запашними та смачними плодами, а й містить у своєму листі комплекс вітамінів та мінералів, які мають цілющий вплив на організм. Відвар з вишневого листя - це натуральний тонік, що допоможе підтримати здоров'я та красу. Як зробити такий цілющий еліксир - читайте далі.
Чим корисне листя вишні
Вишневі листочки містять в собі безліч мікроелементів, мають протизапальну та тонізуючу дію. Відвар чи чай з листя вишні допомагає відновити дихання, виводить мокроту з організму та знижує тиск.
Цілющий чай з листя вишні дуже корисний при захворюваннях сечовивідної та серцево-судинної системи, абсолютно не викликає алергічних реакцій. Його вживають при схудненні, як заспокійливий засіб та при кровотечах.
Згідно наукових досліджень, листя вишні може запобігати ризикові захворювання на рак, оскільки містить у собі кумарин та дубильні речовини.
Також листя використовують у догляді за шкірою, з нього роблять живильні маски для обличчя, готують компреси для швидкого загоєння ран.
Листя вишні – джерело вітамінів та мінералів
Фолієва кислота, магній, кальцій, фосфор, калій, цинк, бор та йод – це найвідоміші з корисних мікроелементів, що містяться у вишневому листі. А ще вітаміни А, С, Е, К, Н, які корисні не лише для нашого здоров’я, а й для краси.
Відвари з листя вишні дуже корисні для вагітних жінок, оскільки містять фолієву кислоту, яка сприяє нормальному розвитку дитини.
Дієтологи також радять своїм пацієнтам вітамінні чаї з листя вишні, оскільки вони не дають накопичуватися холестерину, підтримують нормальну роботу кишківника та прискорюють обмін речовин.
Також відвари з листя вишні покращують роботу мозку, лікують психологічні розлади, навіть епілепсію.
Цілющий чай використовують при лікуванні застуди та грипу, він виводить мокроти з організму під час бронхіту чи запалення легень, знижує температуру.
Кому не слід пити чай з листя вишні
Не варто пити такий чай тим, у кого низький тиск, оскільки він його ще більше знижуватиме. Також листя має дубильні речовини, тому може стати причиною закрепу.
Чай з вишневого листя допомагає при схудненні, але вкупі зі здоровим харчуванням та активним способом життя.
У деяких випадках може пошкодитися зубна емаль, тому варто прополоскати рот після вживання листя вишні в їжу.
Народні рецепти для здоров’я та краси: як вживати листя вишні
- Якщо пішла кров з носа. Потрібно взяти 8-10 листочків, залити окропом та дати настоятися. Після того, як відвар охолонув, змочити ватку та прикласти до ніздрі, з якої йшла кров.
- Лікування жовтяниці. Для приготування відвару взяти дві столові ложки подрібненого сухого листя вишні, залити 100 г молока та варити десять хвилин. Потім невеликими порціями приймати відвар.
- Ангіну, цистит, застуду, хворобу нирок, біль у суглобах – все лікує чай з вишневого листя. Можна брати зелене або сухе листя та гілки, залити окропом, настояти 20 хвилин і вживати, допоки є потреба.
- Маска для обличчя. Для приготування маски слід взяти 8 листочків та 50 г вишні і потовкти у ступці, додати 1 ст. ложку крохмалю, перемішати, потім нанести на обличчя. Потримати 20 хвилин та змити теплою водою. Ця маска звужує пори, відлущує змертвілі клітини та вирівнює тон обличчя.
- Маска для волосся. Така маска допоможе вашому волоссю позбутися неприємної жирності. Необхідно взяти кілька ягід та кілька листочків вишні, перетерти і зцідити сік. До соку додаємо по 1 ст. ложці крохмалю та лимонного соку і наносимо на корені волосся. Потім слід обгорнути голову харчовою плівкою, замотати рушником та тримати 30 хв. Волосся ретельно вимити шампунем, прополоскати теплою водою з додаванням лимонного соку.
Як заготовити листя вишні
Сухе листя має стільки корисних властивостей, скільки й зелене. Заготовляти його можна до осені, поки воно зелене. Листя та гілочки повинні бути зі звичайної вишні.
Зібране листя слід розкласти на тканині чи папері та залишити у затінку на два-три дні. Потім підсушити у духовці при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин. Зберігати листя потрібно в полотняній торбинці чи в керамічному посуді зі щільною кришкою.
Листям вишні не варто зловживати, оскільки на рівні з вітамінами воно містить частину шкідливої речовини.
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