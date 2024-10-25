Цим алкогольним напоєм не можна зловживати: він убиває печінку, нирки та мозок

У ньому міститься найбільше токсинів та важких металів, які негативно впливають на всі внутрішні органи.

Це червоне вино. Напевно, багато хто полюбляє насолодитися келихом червоного вина після важкого робочого дня. Однак лікарі не рекомендують зловживати напоєм, бо мало хто підозрює, що насправді криється за оксамитовим смаком. Розповідаємо, яка може бути потенційна загроза для здоров’я від червоного вина, якщо зловживати цим напоєм.

Яка потенційна шкода червоного вина

Важливо пам’ятати, що зловживання будь-якими алкогольними напоями призводить до проблем зі здоров’ям.

Руйнування кісткової тканини. Вчені наголошують на тому, що зловживання червоним вином порушує клітинні процеси, які відповідають за формування кісткової тканини. Через це збільшується ризик травм і переломів.

Вчені наголошують на тому, що зловживання червоним вином порушує клітинні процеси, які відповідають за формування кісткової тканини. Через це збільшується ризик травм і переломів. Залежність. Надмірне та регулярне вживання алкогольних напоїв призводить до звикання та формування залежності.

Надмірне та регулярне вживання алкогольних напоїв призводить до звикання та формування залежності. Здоров’я печінки. Можуть розвинутися небезпечні хвороби печінки – цироз, алкогольний гепатит та дистрофія.

Можуть розвинутися небезпечні хвороби печінки – цироз, алкогольний гепатит та дистрофія. Рак. Надмірне вживання червоного вина може спровокувати захворювання на рак, особливо кишківника та шлунку.

Надмірне вживання червоного вина може спровокувати захворювання на рак, особливо кишківника та шлунку. Психічне здоров’я. Зловживання червоним вином сприяє проблемам із психічним здоров’ям, може розвинутися тривога й депресія.

Зловживання червоним вином сприяє проблемам із психічним здоров’ям, може розвинутися тривога й депресія. Збільшення ваги і підвищення рівня цукру в крові. Червоне вино досить калорійне, на сто грамів напою припадає 256 ккал, тому може сприяти набору зайвої ваги, стрибкам цукру в крові та розвитку діабету ІІ типу.

Червоне вино досить калорійне, на сто грамів напою припадає 256 ккал, тому може сприяти набору зайвої ваги, стрибкам цукру в крові та розвитку діабету ІІ типу. Проблеми зі здоров’ям серця. Надмірне вживання червоного вина провокує проблеми з тиском та підвищує ризик захворювань серця.

Надмірне вживання червоного вина провокує проблеми з тиском та підвищує ризик захворювань серця. Мігрені. Червоне вино може стати причиною частого головного болю. Напій також викликає відмирання клітин набряки та рубці на корі головного мозку.

Червоне вино може стати причиною частого головного болю. Напій також викликає відмирання клітин набряки та рубці на корі головного мозку. Погіршується робота нирок. У 2008 році дослідники Кінгстонського університету в Лондоні виявили у червоному вині високий рівень токсичних металів. Тому зловживання напоєм може стати причиною формування каменів у нирках та пієлонефриту.

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