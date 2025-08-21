Слива корисна для здоров’я / © Pixabay

Сливи корисні для лікування і профілактики низки захворювань, зокрема порушень травлення, серцево-судинних захворювань та остеопорозу. Вони покращують роботу кишківника.

Розповідаємо, чому сливи варто додати до свого раціону

Нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Слива посилює перистальтику, підвищує апетит, покращує травлення. Фрукти не лише мають багато вітамінів і поживних речовин, а також містять багато клітковини в шкірці та пектину в м‘якоті, що робить їх одним з найкращих природних засобів для лікування закрепів.

Знижують ризик виникнення діабету. Сливи мають низький глікемічний індекс (22), тому не спричиняють стрибки рівня цукру в крові. Вони також підвищують сиворотковий рівень адипонектину, гормону, який регулює рівень цукру в крові. Клітковина у сливах уповільнює швидкість поглинання вуглеводів і може допомогти в контролі ваги.

Знижують тиск і поганий холестерин, поліпшують зір.

Вживання сушених слив також може сповільнити розвиток атеросклерозу. Вони містять високу дозу вітаміну А, а він найкращий для очей і зору.

Запобігають збільшенню ваги. Поліфеноли, що місяться у сливах, запобігають збільшенню ваги тіла та іншим метаболічним і фізіологічним розладам, спричиненим ожирінням.

Сливи можуть допомогти знизити рівень цукру в крові.

Попри досить високий вміст вуглеводів, сливи та чорнослив не викликають суттєвого підвищення рівня цукру в крові. Це пояснюється їхнім потенціалом підвищувати рівень адипонектину — гормону, який відіграє важливу роль у регуляції рівня цукру в крові.

Крім цього, сливи мають легкий жовчогінний ефект. Це позитивно впливає на роботу жовчного міхура та є профілактикою застою жовчі. Проте за гострого процесу та вже наявного порушення відтоку жовчі краще їх не споживати.

У сливах міститься в середньому 48 ккал на 100 г м’якоті. Це доволі низька калорійність, що позитивно позначається на схудненні.

