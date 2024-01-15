COVID-19 і грип в Україні: в МОЗ нагадали, що лікарняний можна оформити дистанційно

Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт.

В Україні під час дії воєнного стану людина з симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ може оформити лікарняний на п’ять календарних днів дистанційно.

Про це нагадали в Міністерство охорони здоров’я України.

"Нагадуємо, що у період дії воєнного стану пацієнту з симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ можуть оформити тимчасову непрацездатність на п’ять календарних днів дистанційно", – йдеться у заяві МОЗ.

Там уточнили, що пацієнт може звернутися до лікаря за допомогою засобів телефонного зв’язку, Інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку. Тоді лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт.

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Якщо дію лікарняного потрібно буде продовжити на період понад п’ять календарних днів, то пацієнт обов’язково має особисто прийти на прийом до лікаря.

"Це не нова норма, вона вже діяла під час пандемії. МОЗ впроваджує зміни для спрощення взаємодії пацієнта з лікарем і мінімізації проявів самолікування", – додали у міністерстві.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що в деяких містах та районах України можуть повернути карантинні заходи, які були запроваджені через COVID-19. Йдеться про ті місцевості, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу.

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