COVID-19 нікуди не зник: кількість нових випадків за день становить близько п'яти тисяч

COVID-19 нікуди не зник: кількість нових випадків за день становить близько п'яти тисяч

До вашої уваги – огляд розвитку епідемії COVID-19 в Україні.

Національна академія наук України пояснила, що відбувається із епідемією COVID-19 із початку російського вторгнення 24 лютого.

За статистикою, кількість нових випадків за день становить близько п'яти тисяч. Одужує щоденно майже 25 тис. Помирає від хвороби майже 80 людей за добу.

Але ця статистика не є повною, адже з повномасштабним російським вторгненням збір та аналіз даних сильно ускладнився.

Через вторгнення рф деякі лікарні змінили режим роботи, а частину з них просто знищили.

Тож, зменшення кількості зареєстрованих випадків не означає зменшення реальних загроз. Більше того, велика кількість біженців та скупчення людей в укриттях могли бути каталізатором для епідемії.

Попри неповноту даних, кількість позитивних тестів знижується. Отже, захворюваність, імовірно, теж продовжує знижуватися.

Але кількість смертей може бути заниженою принаймні у півтора раза. Крім того, можливе збільшення кількості летальних випадків через те, що надавати меддопомогу стало складніше.

Українські дані зосереджені нерівномірно: 40% всіх ПЛР-тестів, про які відомо з баз даних, виконано на Рівненщині. Левова частка нових хворих припадає на чотири регіони: Волинську, Полтавську, Черкаську області та Київ.

У сусідніх країнах (Польщі, Угорщині, Словаччині, Молдові, Румунії), котрі приймають багато українських біженців, нових спалахів інфекції не спостерігається.

Нагадаємо, військові умови із обмеженим доступом до проточної води і засобів гігієни, а також із підвищеним ризиком поранень є ідеальним середовищем для виникнення правця, передає МОЗ.

Це – інфекційна хвороба, яку викликають бактерії Clostridium tetani. Вони живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Інфікування правцем може відбуватися при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами.