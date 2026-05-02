COVID-19 нікуди не зник: Голубовська попередила про нові атаки вірусу

COVID-19 — це системне, маловивчене інфекційне захворювання / © Associated Press

Заслужена лікарка України Ольга Голубовська застерігає, що COVID-19 нікуди не зник, він продовжує свою небезпечну для нашого здоров’я діяльність, просто змінює її форми.

Про це пише «Фокус».

«Ми дуже швидко почали знецінювати COVID-19. Особливо після появи Омікрону, коли перебіг у більшості став легшим. З’явилось відчуття, що це „вже не той вірус“, що це щось на рівні банальної вірусної інфекції. Але це хибне і небезпечне сприйняття. COVID-19 — це системне, маловивчене інфекційне захворювання. І навіть якщо гострий період проходить відносно легко, це не означає, що процес закінчився», — зазначила вона.

З її слів, вірус змінюється. І змінюється дуже швидко. Сучасні варіанти мають велику кількість мутацій, особливо в S-білку. Це означає, що вони здатні ефективно уникати імунної відповіді.

«Окремо хочу сказати про лонгковід. На сьогодні немає єдиного узгодженого визначення цього стану. Немає чітких протоколів лікування. Ми маємо справу з процесом, який ще вивчається. Але вже зараз очевидно: це серйозна проблема, яка недооцінена. Люди місяцями не можуть повернутися до нормального життя. І ми не завжди можемо їм ефективно допомогти. Тому що багато механізмів ще не до кінця зрозумілі», — додала Голубовська.

Нагадаємо:

Вже понад п’ять років минуло відтоді, як 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу. За даними організації, загалом вірусом заразилися понад 777 млн ​​осіб у всьому світі, безпосередньо від нього померли 7 млн, а загальна кількість смертей з будь-яких причин, так чи інакше пов’язаних з вірусом, досягла приголомшливих 15 млн.

8 грудня 2020 року 90-річна британка Маргарет Кінан стала першою на Заході людиною, якій зробили щеплення від ковіду. Угорська біохімікиня Каталін Каріко та американський імунолог Дрю Вайсман, які розробили цю вакцину, отримали за це 2023 року Нобелівську премію з медицини.

ЦРУ вважає, що спалах коронавірусу «з більшою вірогідністю» стався через витік з китайської лабораторії, аніж поширився від тварин.

Консенсусу щодо того причини пандемії ковіду немає.

Є ті, хто підтримують теорію «природного походження», за якою вірус поширився серед людей через тварин, а не через експерименти вчених чи якісь лабораторії.

Теорію про «лабораторний витік» особливо активно заперечують вчені, які твердять, що ґрунтовних доказів на користь цієї теорії немає.

Раніше Китай відкинув можливість «лабораторного витоку» як «політичну маніпуляцію Вашингтона.

Водночас раніше дуже контроверсійна теорія нині знаходить більше підтримки у розвідувальних відомств.

Очільник ФБР Крістофер Рей заявив Fox News, що за оцінками його відомства «поширення пандемії (коронавірусу) найімовірніше стала результатом інциденту в лабораторії».

