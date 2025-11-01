ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
1 хв

COVID-19: що заборонено робити у разі тривалих симптомів

Довгий COVID — симптоми, що зберігаються понад три місяці після зараження, серйозно обмежують повсякденну активність людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
COVID-19 нікуди не зник

COVID-19 нікуди не зник / © Associated Press

У деяких людей, які захворіли на COVID, симптоми можуть зберігатися тривалий час. Тривала хвороба, також відома як постковідний синдром, виникає, коли у людини симптоми тривають понад 12 тижнів.

Про це пише видання Mirror.

У Національній службі охорони здоров’я (Велика Британія) попередили, що симптоми хвороби можуть погіршитися, якщо людина перенесла стрес або фізично активна.

«Людям, які тривалий час борються з COVID, заборонено починати займатися спортом без попередньої консультації з лікарем», — пише видання.

Лікарі пояснили, що загалом фізична активність може допомогти в одужанні після тривалої хвороби, однак не варто перенапружуватися, інакше це загрожує «негативними наслідками для здоров’я».

Також не варто пити вітаміни у великих дозах.

Неконтрольоване споживання вітамінів може дуже зашкодити. Передозування вітаміну Д може бути інколи страшніше, ніж сама хвороба. Те саме стосується вітаміну С, цинку. У високих дозах вони мають низку побічних ефектів.

Зазначимо, довгий COVID трапляється приблизно у 6% людей, які перехворіли на коронавірус, та проявляється у понад 200 різні симптоми. У деяких людей він триває місяцями. Симптоми охоплюють втому, «туман у голові», утруднене дихання та обмеження фізичної активності.

Раніше лікарі розповіли про оптимальну дієту для людей з активною інфекцією COVID, а також на чому слід зосередитися, щоб зрештою одужати без затяжних симптомів.

Дата публікації
Кількість переглядів
7
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie