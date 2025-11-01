- Дата публікації
COVID-19: що заборонено робити у разі тривалих симптомів
Довгий COVID — симптоми, що зберігаються понад три місяці після зараження, серйозно обмежують повсякденну активність людей.
У деяких людей, які захворіли на COVID, симптоми можуть зберігатися тривалий час. Тривала хвороба, також відома як постковідний синдром, виникає, коли у людини симптоми тривають понад 12 тижнів.
Про це пише видання Mirror.
У Національній службі охорони здоров’я (Велика Британія) попередили, що симптоми хвороби можуть погіршитися, якщо людина перенесла стрес або фізично активна.
«Людям, які тривалий час борються з COVID, заборонено починати займатися спортом без попередньої консультації з лікарем», — пише видання.
Лікарі пояснили, що загалом фізична активність може допомогти в одужанні після тривалої хвороби, однак не варто перенапружуватися, інакше це загрожує «негативними наслідками для здоров’я».
Також не варто пити вітаміни у великих дозах.
Неконтрольоване споживання вітамінів може дуже зашкодити. Передозування вітаміну Д може бути інколи страшніше, ніж сама хвороба. Те саме стосується вітаміну С, цинку. У високих дозах вони мають низку побічних ефектів.
Зазначимо, довгий COVID трапляється приблизно у 6% людей, які перехворіли на коронавірус, та проявляється у понад 200 різні симптоми. У деяких людей він триває місяцями. Симптоми охоплюють втому, «туман у голові», утруднене дихання та обмеження фізичної активності.
Раніше лікарі розповіли про оптимальну дієту для людей з активною інфекцією COVID, а також на чому слід зосередитися, щоб зрештою одужати без затяжних симптомів.