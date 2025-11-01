COVID-19: що заборонено робити у разі тривалих симптомів

COVID-19 нікуди не зник / © Associated Press

У деяких людей, які захворіли на COVID, симптоми можуть зберігатися тривалий час. Тривала хвороба, також відома як постковідний синдром, виникає, коли у людини симптоми тривають понад 12 тижнів.

Про це пише видання Mirror.

У Національній службі охорони здоров’я (Велика Британія) попередили, що симптоми хвороби можуть погіршитися, якщо людина перенесла стрес або фізично активна.

«Людям, які тривалий час борються з COVID, заборонено починати займатися спортом без попередньої консультації з лікарем», — пише видання.

Лікарі пояснили, що загалом фізична активність може допомогти в одужанні після тривалої хвороби, однак не варто перенапружуватися, інакше це загрожує «негативними наслідками для здоров’я».

Також не варто пити вітаміни у великих дозах.

Неконтрольоване споживання вітамінів може дуже зашкодити. Передозування вітаміну Д може бути інколи страшніше, ніж сама хвороба. Те саме стосується вітаміну С, цинку. У високих дозах вони мають низку побічних ефектів.

Зазначимо, довгий COVID трапляється приблизно у 6% людей, які перехворіли на коронавірус, та проявляється у понад 200 різні симптоми. У деяких людей він триває місяцями. Симптоми охоплюють втому, «туман у голові», утруднене дихання та обмеження фізичної активності.

