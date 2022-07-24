Ця харчова звичка може врятувати від хвороби Альцгеймера - нове дослідження

Нове дослідження виявило зв’язок між здоров’ям кишечника та хворобою Альцгеймера.

У експерименті, проведеному австралійським Університетом Едіт Коуен (Edith Cowan University), брали участь близько 400 тис. людей. Результати дослідження ECU, яке розглядало загальні дані, показали, що люди з проблемами кишечника також стикаються з підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера.

"Це відкриття дійсно круте, і мені хочеться більшого", — каже медикиня Аманда Соседа, а також зазначає, що висновком дослідження є важливість здорової для кишечника дієти, навіть якщо ми не повністю усвідомлюємо зв’язок між кишечником і хворобою Альцгеймера.

Фото: ТСН.ua

Сауседа пояснює, ще занадто рано говорити про те, що гарне здоров’я кишечника може запобігти хворобі Альцгеймера, але медики радять зосередитися на кишечнику.

"Мені особливо подобається, що це дослідження підкреслює важливість дієти, коли йдеться про здоровий холестерин та їхню роль у розвитку хвороби Альцгеймера. Є спільність між хорошим здоров’ям кишечника та здоровим холестерином, і це клітковина, що означає: ви можете подвоїти свої зусилля, зосередившись на споживанні продуктів, багатих клітковиною", - сказала лікарка.

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Для початку Сауседа пропонує "клітковину та різноманітність", кажучи, що більшості людей не вистачає клітковини, а мікробіому вашого кишечника необхідна клітковина, оскільки вона живить кишкові бактерії. Зосередження на пребіотичних продуктах може бути особливо корисним.

Щодо різноманітності, Соседа каже, що немає такого поняття, як ідеальний кишечник або єдиний ідеальний спосіб харчування для всіх. Ні в кого іншого не буде такого ж травлення чи кишкового мікробіому, як у вас. Тож, прислухайтеся до свого інтуїції та їжте продукти, які живлять ваш організм.

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