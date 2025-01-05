Ця каша пригальмовує процеси старіння й омолоджує жіночий організм

Її називають кашею для краси, бо вона є одним із потужних джерел колагену для організму.

Напевно, це вкрай дивовижно, однак звичайна перловка допомагає поповнити дефіцит колагену в жіночому організмі, тим самим омолодити його на декілька років. Лікарі рекомендують їсти перлову кашу хоча б раз на тиждень, цього буде досить, щоб отримати неймовірний результат.

Яка користь перловки для жіночої молодості та краси

У цій круп міститься лізин – амінокислота, яка бере безпосередню участь у синтезі колагену. Саме він допомагає шкірі залишатися пружною й еластичною, нівелюючи появу зморшок. До того ж, перловка містить вітаміни групи Β, А, РР і Ε, які вкрай корисні для жіночого організму у період менопаузи.

Окрім того, перлова каша допомагає не лише омолоджуватися, а й ще знижує вагу. Вона містить потужну частку рослинної клітковини, яка насичує організм, не провокуючи наростання зайвої жирової тканини.

Ще перловка містить природний антибіотик – гордецін, тому відвар з крупи й сама каша допомагають протистояти різноманітним запальним процесам в організмі та пригнічують ріст патогенної мікрофлори. Також перловка поліпшує роботу шлунку та кишківника, корисна за захворювання нирок, печінки і при цукровому діабеті.

Які ще крупи можуть поповнити організм колагеном

Гречка також є потужним джерелом колагенового білка, найбільше його міститься в зеленій крупі. Одна порція вареної зеленої гречки містить десяту частину добової норми лізину. Окрім того, гречка багата на вітаміни, мінерали, рослинну клітковину, амінокислоти, які вкрай необхідні для жіночого здоров’я.

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