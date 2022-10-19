Ця щоденна звичка сприяє швидкому старінню тіла - нове дослідження

Науковці довели, що занадто тривале сидіння може бути таким же небезпечним, як і куріння сигарет.

Якщо ви працюєте в офісі чи вдома, ви, ймовірно, дуже добре знаєте, як це сидіти годинами безперервно.

Якщо це ваш щоденний досвід, швидше за все, ви відчуваєте біль у тілі та скутість протягом дня. Крім того, дослідження показують, що сидячий спосіб життя також може сприяти додатковим проблемам зі здоров’ям.

Звіт, опублікований JAMA Cardiology у червні 2022 року, показав, як надто тривале сидіння вплинуло на людей із 21 країни. Незважаючи на те, що нове дослідження є одним із найбільших на цю тему, воно не перше розкриває важку правду про малорухливий спосіб життя. Постійне сидіння може завдати неабиякої шкоди.

Усі експерименти виявили: безперервне тривале щоденне сидіння швидко зістарить ваше тіло.

Як довготривале сидіння може прискорити старіння і мати фатальні наслідки

Офісний графік завжди становив загрозу для нас. Але враховуючи те, що за останні кілька років з початком пандемії COVID-19 робота вдома стала більш поширеною, ще більше людей змушені годинами сидіти за столом або на дивані. На жаль, це може завдати шкоди здоров’ю багатьох груп населення.

Дослідження JAMA Cardiology виявило: всі досліджувані групи населення показали, що більше часу в сидячому положенні означає більший ризик ускладнень зі здоров’ям.

Згідно зі статтею у виданні ScienceAlert, яка пояснює кардіологічне дослідження JAMA, сидіння від шести до восьми годин на день «підвищує відносний ризик серцевих захворювань і передчасної смерті приблизно на 12–13% порівняно з людьми, які сидять менше чотирьох годин на день.

Багато інших досліджень дійшли подібних висновків щодо несприятливих наслідків тривалого сидіння протягом дня.

У звіті, опублікованому в 2019 році в The American Journal of Preventive Medicine, було встановлено, що тривалі періоди щоденного сидіння пов’язані з підвищеним ризиком як діабету, так і серцево-судинних захворювань.

В іншому дослідженні The Journal of Lifestyle Medicine 2017 року, яке оцінювало звички офісних працівників, було зроблено висновок, що тривале щоденне сидіння від шести до восьми годин пов’язане з гіпертонією та симптомами опорно-рухового апарату в організмі.

Фахівці попереджають людей про небезпеку багатогодинного сидіння без перерв, стверджуючи, що ця звичка призводить до таких ускладнень зі здоров’ям, як високий кров’яний тиск, ожиріння, високий рівень цукру в крові, а також надлишок вісцерального жиру.

Насправді, фахівці впродовж 13 досліджень, присвячених часу сидіння в порівнянні з обсягом щоденної активності, дійшли висновку, що "ті, хто сидів понад 8 годин на день без фізичної активності, мали ризик смерті, подібний до ризику ожиріння та куріння".

Незважаючи на тривожну статистику, на щастя, змінити звичний сидячий спосіб життя легше, ніж ви думаєте.

Додайте у життя більше щоденного руху

Лише година руху на день може мати надзвичайно позитивний ефект.

Наприклад, дослідження Кембриджського університету 2016 року показало, що 60 хвилин чи 1,5 години щоденних помірних фізичних вправ, які включають швидку ходьбу або їзду на велосипеді, допоможуть усунути несприятливі наслідки старіння, а також підвищений ризик передчасної смерті, пов’язаний з сидіти занадто довго.

Тому, якщо ви працюєте сидячи за столом весь день, спробуйте прогулятися вранці або ввечері після обіду. Крім того, коли є вибір між сходами чи ліфтом, обирайте сходи.

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