Ця вправа покращить пам'ять і роботу мозку: працездатність та активність підвищаться в рази

Мало хто знає, однак пам’ять можна покращити за допомогою масажу кінчиків пальців рук. Це досить простий та швидкий метод самодопомоги. На наших руках є багато різних рефлексогенних зон і точок, з якими треба працювати. Якщо хочете покращити пам’ять, концентрацію та увагу, тоді варто масажувати кінчиків пальців рук.

Як робити масаж кінчиків пальців рук, щоб покращити роботу мозку й пам’ять

Кінчики пальців рук пов’язані з головним мозком для того, щоб швидко передавати інформацію до кінцівок. Саме у цій зоні розташовані точки, які в китайській народній медицині називаються ши-сюань. Вони розташовані на всіх пальцях рук і допомагають швидко збадьоритися та підвищити активність. Також ці точки допомагають знімати сонливість і втому.

Техніка масажу досить проста, не потребує додаткових засобів – кремів та олій. Масажувати треба кінчики пальців рук круговими рухами по 60 секунд кожен палець.

Масаж кінчиків пальців рук допоможе:

зменшити втому;

зменшити сонливість, підвищити активність і працездатність в рази;

поліпшити пам'ять, а також підвищити когнітивні здібності;

покращити концентрацію та увагу.

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