Ця вправа покращить пам'ять і роботу мозку: працездатність та активність підвищаться в рази

Роботою з пам’яттю треба займатися, якщо хочете прожити довге й активне життя.
Мало хто знає, однак пам’ять можна покращити за допомогою масажу кінчиків пальців рук. Це досить простий та швидкий метод самодопомоги. На наших руках є багато різних рефлексогенних зон і точок, з якими треба працювати. Якщо хочете покращити пам’ять, концентрацію та увагу, тоді варто масажувати кінчиків пальців рук.
Як робити масаж кінчиків пальців рук, щоб покращити роботу мозку й пам’ять
Кінчики пальців рук пов’язані з головним мозком для того, щоб швидко передавати інформацію до кінцівок. Саме у цій зоні розташовані точки, які в китайській народній медицині називаються ши-сюань. Вони розташовані на всіх пальцях рук і допомагають швидко збадьоритися та підвищити активність. Також ці точки допомагають знімати сонливість і втому.
Техніка масажу досить проста, не потребує додаткових засобів – кремів та олій. Масажувати треба кінчики пальців рук круговими рухами по 60 секунд кожен палець.
Масаж кінчиків пальців рук допоможе:
- зменшити втому;
- зменшити сонливість, підвищити активність і працездатність в рази;
- поліпшити пам'ять, а також підвищити когнітивні здібності;
- покращити концентрацію та увагу.
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