Ця їжа сповільнює старіння: що з’ясували вчені

Старіння – це природний процес, якого неможливо уникнути, але його можна сповільнити. Вчені виявили, що певні продукти та звички допомагають організму залишатися біологічно молодшим. Зокрема, вживання жирних кислот омега-3 та вітаміну D у поєднанні з фізичними вправами може уповільнити старіння на клітинному рівні.

Дослідження на цю тему було опубліковане в науковому журналі Nature Aging, про що повідомляє Earth.

Вік можна оцінювати по-різному. Хронологічний вік – це кількість років, прожитих людиною, тоді як біологічний вік відображає реальний стан організму. Деякі люди старіють швидше через генетику, спосіб життя або вплив довкілля, тоді як інші зберігають молодість значно довше, ніж показує їхній паспортний вік.

Як вчені досліджували біологічне старіння

Швейцарські науковці використовували епігенетичний годинник – спеціальний метод, що аналізує зміни у ДНК, які вказують на швидкість старіння. Це дозволило визначити, як жирні кислоти омега-3, вітамін D та фізична активність впливають на біологічний вік.

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У дослідженні взяли участь близько 800 людей старше 70 років, які протягом трьох років дотримувалися різних режимів:

одні щодня вживали омега-3;

інші приймали вітамін D;

ще одна група виконувала 30-хвилинні фізичні вправи тричі на тиждень;

окрема група поєднувала всі три методи – прийом омега-3, вітаміну D та фізичну активність.

Що показало дослідження

Результати підтвердили, що жирні кислоти омега-3 допомагають сповільнити біологічне старіння до чотирьох місяців. Цей ефект спостерігався незалежно від статі, віку чи індексу маси тіла учасників.

Проте найкращих результатів досягли ті, хто поєднував вживання омега-3, вітаміну D і фізичну активність. За словами дослідників, кожен із цих факторів працює через різні біологічні механізми, які взаємно підсилюють ефект і сприяють більш помітному уповільненню старіння.

На перший погляд, різниця у кілька місяців може здатися незначною, але уповільнення біологічного старіння може суттєво вплинути на загальний стан здоров’я.

Це допомагає:

зменшити ризик вікових хвороб, таких як серцево-судинні захворювання чи деменція;

поліпшити якість життя у старшому віці;

збільшити тривалість активного життя без серйозних проблем зі здоров’ям.

Чи можна застосувати ці результати до всіх людей?

Одним із недоліків дослідження є те, що всі його учасники були жителями Швейцарії. Біологічне старіння може залежати від генетики, харчування, рівня фізичної активності та екологічних умов, які відрізняються в різних країнах.

Зараз вчені планують розширити дослідження на мешканців інших країн Європи, щоб зрозуміти, наскільки ці результати можна застосувати до більшої кількості людей.

Зупинити старіння неможливо, але уповільнити його – реально. Дослідники підтвердили, що здорове харчування, омега-3, вітамін D та фізична активність можуть допомогти зберегти молодість на клітинному рівні.

Хоча універсальної формули довголіття не існує, зміни у способі життя можуть значно покращити самопочуття та продовжити активний період життя.