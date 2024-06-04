Ця зелень зміцнює серце та кістки, тому лікарі рекомендують їсти її щодня

Названо найкориснішу зелень – поєднується з усіма видами продуктів, містить натрій, калій, цинк, фосфор і магній.

Розповідаємо, яку зелень треба їсти кожного дня, щоб зміцнити всі системи організму.

Яку зелень медики вважають найкориснішою для нашого здоров’я

Це петрушка, яка вважається універсальною зеленню, бо її можна додавати до будь-яких страв. До того ж, вона вкрай доступна, адже її можна вирощувати на своєму підвіконні цілий рік. А ще вона має неоціненну користь для здоров’я нашого організму.

Петрушка є джерелом вітаміну К. Цей вітамін існує у двох формах – К1 і К2. Перший вид вітаміну міститься в зелених листкових овочах, кропі, петрушці, кінзі тощо. А вітамін К2 виробляється мікрофлорою кишечника. Вітамін К важливий для міцності серця, судин, згортання крові та гостроти зору. Також він сприяє зупинці кровотечі та швидкості загоєння ран.

Вітамін К сприяє міцності кісткової тканини, оскільки відповідає за вироблення остеокальцину, який підтримує мінеральну щільність кісток. Щоб вітамін К найкраще засвоювався нашим організмом, лікарі рекомендують вживати петрушку у салатах, заправлених сметаною.

Завдяки вмісту натрію, калію, фтору, магнію та органічних кислот петрушка позитивно впливає на здоров’я печінки й жовчного міхура, має сечогінну та жовчогінну дію.

Петрушка має у своєму складі антиоксиданти, які мають протипухлинну дію, зміцнюють нервову та серцево-судинну систему. Також у зелені є аж три каратиноїди – лютеїн, бета-каротин, зеаксантин, які покращують периферичний та нічний зір.

За рахунок вмісту ефірних олій, петрушка має протизапальний ефект, підвищує імунітет організму до вірусних та інфекційних захворювань.

Лікарі рекомендують їсти петрушку з авокадо, огірком та селерою, тоді вона якнайкраще впливатиме на всі системи нашого організму.

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